Capital: Finaliza el Mes de la Mujer con una jornada participativa en el multiespacio General Arias

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante el próximo sábado 28 de marzo una jornada especial para dar cierre al Mes de la Mujer, con una propuesta abierta a toda la comunidad que combinará espacios de diálogo, actividades culturales y experiencias territoriales lideradas por mujeres.

El encuentro se desarrollará en el multiespacio de General Arias a partir de las 17 horas, y tendrá como eje central la participación activa de mujeres en distintos ámbitos sociales, deportivos y productivos.

Al respecto, la Secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó el enfoque integrador de la propuesta, “esto va a ser en el multiespacio de General Arias, a partir de las 17hs, y la idea es interactuar entre mujeres, verificando en estas mesas de charlas, tener distinto tipo de actividades y cómo las mujeres van liderando dentro de su territorio acciones como deporte, sociales, como el emprendimiento y ver cómo ellas pudieron ejercer cierta territorialidad dentro de sus centros vecinales, dentro de sus barrios, para poder potenciar acciones con niños, con adultos mayores, siempre abierto al público”.

Por su parte, la directora de Estrategias Socio participativas, Alejandra Gutiérrez, remarcó la importancia del evento como cierre de un mes de reflexión y acción, “el sábado 28 de marzo, vamos a cerrar el Mes de la Mujer con una actividad denominada ‘Planificando la Ciudad con Mirada de Mujer’, en el que estarán involucradas todas las direcciones generales que integran la Secretaría de Planificación y Ambiente”.

Asimismo, adelantó que la jornada contará con una amplia variedad de propuestas, “también estamos trabajando con otras secretarías que van a sumar actividades, vamos a tener charlas de mujeres líderes en territorio, va a haber música, baile, estarán mujeres emprendedoras mostrando sus trabajos”.

En este sentido, subrayó el valor de los espacios de escucha e intercambio, “lo importante van a ser las charlas que vamos a tener con las mujeres en territorio, que nos van a contar sus experiencias, y en base a eso vamos a sacar ideas para planificar actividades o políticas públicas que nos sirvan para más adelante”.