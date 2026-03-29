Jornada inclusiva en el Móvil Gym para conmemorar el “Día Mundial del Síndrome de Down”

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una jornada inclusiva del Móvil Gym en el Centro Deportivo N° 1, con una destacada masterclass de ritmos dirigida por instructores con síndrome de Down, promoviendo la participación, la igualdad y el disfrute a través de la actividad física.

En las instalaciones del Centro Deportivo N° 1, por iniciativa de la Dirección General de Deportes y Recreación y la Dirección de Inclusión de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el ya tradicional Móvil Gym de todos los sábados celebró una jornada especial inclusiva en homenaje al día internacional instaurado por la ONU -celebrado el pasado 21 del corriente- que consistió en una masterclass de ritmos a cargo de instructores con síndrome de Down, quienes dirigieron las sesiones de baile y ritmos de la fecha.

Al respecto, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, indicó, “para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, Móvil Gym dispuso de una masterclass a cargo de personas con síndrome de Down, instructores muy capacitados; fue una buena convocatoria como la que tenemos siempre, apostando al deporte, la inclusión y la actividad física”.

A su turno, la directora de Inclusión y Deportes, Mariel Sadir, explicó, “es la tercera edición de la masterclass de ritmos y zumba a cargo de instructores con síndrome de Down bajo el lema de “aprender un poco más”, ya que la fecha nos lo facilita; el 21 de marzo, tercer mes del año y el día 21, fue instaurado por la ONU como una fecha para aprender un poco más, en este caso sobre la trisomía del cromosoma 21 -por eso el mes y día elegidos-“, y presentó, “contamos con el instructor Franco, que comparte siempre con el equipo de Móvil Gym, y con Bárbara Flores, quien además de instructora también está estudiando una tecnicatura en danzas de tango y folklore; ambos son instructores profesionales que hoy comparten el escenario con nosotros en una tarde de ritmo y baile muy amena que es una oportunidad para que todos podamos participar”.

Por su parte, la instructora Bárbara Elizabeth Flores, expresó, “soy instructora de ritmos, fui capacitada por Mariel Sadir, hoy vamos a brindar una masterclass con mucha alegría y mucho amor”.