El 31 de marzo vence el plan de pago anticipado de impuestos municipales con descuentos de hasta el 45%

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recuerda a la población en general, y a los contribuyentes en particular, que el martes, 31 de marzo, vence el plazo para adherir al Plan de Pago Anticipado de impuestos y tasas municipales 2026 que, como en anteriores periodos, prevé facilidades de pago e importantes descuentos para quienes adhieran al mencionado esquema, sean contribuyentes cumplidores y cancelen sus deudas mediante el sitio web oficial del municipio.

Con el propósito de incentivar la responsabilidad tributaria, desde la Dirección de Rentas del Municipio capitalino se invita a los contribuyentes a adherir al esquema de pago anticipado del Impuesto Automotor y la Tasa de Recolección de Residuos que se encuentra vigente desde enero de 2026.

El plan contempla importantes beneficios, como ser, un 30 % de descuento al momento de pagar el Impuesto Automotor, y un 20 % al cancelar la tasa de Recolección de Residuos. A estos se acumula un 10 % para quienes califiquen como “Buen Contribuyente”, es decir, aquellos que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones en periodos anteriores. Asimismo, se contempla un 5 % de descuento extra para quienes realicen el pago a través del sitio web oficial: https://www.rentasmunijujuy.gob.ar/

Se destaca que, a partir del mencionado esquema, los vecinos podrán realizar sus contribuciones con descuentos de hasta el 45 % en el Impuesto Automotor, y un 35 % en el caso de la tasa de Recolección de Residuos, lo que en general implica un importante alivio económico.

En cuanto a los medios de pago, el municipio recuerda que, a través de la página web del municipio, los contribuyentes podrán abonar sus impuestos y tasas mediante tarjetas de crédito, con financiación disponible de hasta seis cuotas sin interés a través de Banco Macro. En tanto, quienes opten por abonar de manera presencial en dependencias de Rentas municipal accederán a un financiamiento de hasta cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario.

Con acuerdo a lo reseñado, y en procura de potenciar la responsabilidad tributaria y resguardar la economía familiar, desde el municipio se reiteró la invitación a adherir al Plan de Pago Anticipado aprovechando los diferentes beneficios y facilidades de pago que, tal como se informó, estará vigente hasta el 31 de marzo.