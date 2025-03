Jornada del paro y movilización de docente durante la mañana de hoy

Tal como estaba previsto un grupo de docentes nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales – ADEP, movilizaron en reclamo de un mejor salario, entre otros puntos.

Luego de concentrarse en la sede de calle Lamadrid recorrieron arterias del centro de la ciudad para luego llegar a Casa de Gobierno donde realizaron un acto y posteriormente se trasladaron al Ministerio de Trabajo y Empleo.

El docente Guillermo Duarte de la Lista 5 “El Hormiguero Docente” comentó, “esta jornada nacional de lucha impulsado por la entidad madre de CTRA y el cuerpo de delegados escolares de ADEP ha adherido con un paro en este contexto de lucha para seguir reclamando sobre los salarios, los derechos de la educación, sobre el estado en el que están las escuelas”.

Sobre este último caso agregó, “no se realiza ninguna prevención, hace poquito tuvimos el caso del Comodín y nosotros nos preguntamos porque nuestras escuelas muchas veces no tienen los protocolos si llegara a ocurrir un accidente y lo que más nos conmueve hoy, lo que más sensibilizó al colectivo docente de la provincia de Jujuy fue la represión que sufrieron en el día de ayer los jubilados en la provincia de Buenos Aires que ya excedió el límite de la violencia”.

Agregando luego, “quiero decirle a los funcionarios que no es la forma de resolver los conflictos, la protesta está enmarcada dentro de la Constitución Nacional, la huelga también lo está, recordemos de que nuestra Constitución Nacional no ha sido modificada y es la ley madre por la que nosotros nos debemos guiar y pedirle a los funcionarios un poquito de empatía, por qué esa violencia contra los jubilados y esa diferencia de fuerza no corresponde”.

“Decirle al Ejecutivo provincial y nacional que si realmente quieren solucionar los problemas, veamos las estructuras, solucionemos lo salariales, solucionemos las escuelas y no van a tener a los trabajadores en la calle reclamando por sus derechos, ellos se llenan los bolsillos y les quisiera preguntar a alguno de los funcionarios que traiga su recibo de sueldo y yo voy a poner mi recibo de sueldo como maestro grado en representación de todo el colectivo docente y que esa sea la base para poder discutir el salario de un docente o de un trabajador en nuestra provincia de Jujuy”.

Luego remarcó, “claro que al funcionario no le llega la inflación, no le afecta la inflación, no sufre si es que tiene a su hijo enfermo, no sufre si es que un medicamento no es reconocido por su obra social, porque ellos tienen un gran sueldo cuando creo que en realidad la función pública tendría que ser una vocación de servicio, además nosotros hace dos años lo que venimos planteando al Ejecutivo provincial es que para el docente exista un boleto, no estamos diciendo de que nos lo den gratis, que existe un boleto solidario y recordemos que acá en la ciudad tenemos colegas que a veces tienen que tomar dos colectivos, lo que implica cuatro viajes, ida y vuelta para poder llegar a su trabajo y ni que hablar con las colegas que son de educación especial, ya que hacen itinerancia por distintas escuelas y a veces las escuelas quedan alejadas una de otra y se tienen que mover y ese costo lo absorbe la propia colega, así que estamos pidiendo eso pero hace 2 años no hay ningún tipo de respuesta”.

Recordando también, “después tenemos colegas en del norte que todavía no han podido subir por las condiciones climáticas que son de público conocimiento y vale recalcar que en el día de hoy tenemos registrado entre un 60 a 70% de adhesión al paro y recordemos que todavía falta un turno y faltan todavía las escuelas vespertinas, así que fue hoy un gran acatamiento al paro y vuelvo a repetir, entiendo de que lo que más conmocionó y sensibilizó al colectivo docente de la provincia de Jujuy fue la represión que sufrieron los jubilados en el día de ayer”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ