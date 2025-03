Caso Iara Rueda familiares piden rever la sentencia de los imputados

Por el homicidio de Iara rueda el18 de septiembre de 2023, los jueces confirmaron la pena de prisión perpetua aplicada a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de la menor.

Actualmente familiares de la víctima están solicitando que la Justicia también castigue a otros responsables de su muerte como es el caso de policías que no cumplieron con sus funciones.

Mónica Cunchila la madre de Iara Rueda comentó sobre lo que piden, “hoy fuimos a los Tribunales y nos atendió en Mesa de Entrada, fuimos a averiguar en qué situación se encontraba el expediente que llevamos contra el caso de los funcionarios policiales que no trabajaron. El día 12 de febrero pasó a manos de Cruz Lamas, para resolver y esperamos que sea en el plazo de este año y que no se duerma y que no lo dejen ahí estancado como siempre nos tienen acostumbrado a veces demorar años y años”.

También señaló, “es interminable la agonía que sufre cada familiar, así que aquí empujando el expediente, que trabajen porque ya no se puede seguir así, también el día lunes se presentó, ya que era el último día, donde nosotros recurrimos la condena que se le da Tomás Fernández, ya que le dieron solamente de 15 años. Presentamos la inconstitucionalidad con el doctor Fernández del Consejo de la Mujer y el doctor Funes del MPA para ver si se puede rever esa condena y que se le dé un poco más porque él es el autor principal, así que esperando que avancen estas cosas, yo creo que hay que estar presente en cada causa, en cada movimiento del expediente para que sea algo favorable”.

A su vez detalló, “yo siento que nadie la busco a mi hija, ese día hicimos la denuncia para que se la buscara, que se aplique un protocolo que a la hora tenían que estar acá en Infantería pero no hubo nada, así que seguimos buscando justicia, que cada uno de esos funcionarios que no trabajaron, que cada uno de ese fiscal o ese juez que me den respuesta de por qué no buscaron a Iara, acá se tiran la pelota uno al otro, pero acá hay varios responsables y esperamos justicia por ella”.

Para finalizar remarcó, “ahora tenemos que esperar que se resuelva y como te digo está en la Corte Suprema de Justicia en mano de la Doctora Lamas y esperar a que ella resuelve como sea de acá a 3 meses o 6 meses y ojalá sea dentro de los 6 meses y se termine esto. Esperamos que este 2025 se pueda terminar con todo este calvario que sentimos nosotros y vamos a seguir en esto porque los policías siguen con sus vidas normales donde 3 ya se jubilaron sin hacerles nada”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ