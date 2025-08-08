Jornada de San Cayetano: “Pan, paz, tierra, techo y trabajo”

Ayer, 7 de agosto, en el corazón de la jornada de lucha por San Cayetano, integrantes de la UTEP, CTA de Los Trabajadores, CTA Autónoma, sindicatos docentes y municipales bendijeron y repartieron panes como acto de rebeldía y solidaridad.

Destacaron que fue un gesto que carga el espíritu de las tradiciones populares pero que en los distintos barrios se convierte en respuesta ante el hambre planificado y el abandono del Estado.

Así lo expresó en este sentido, Marcelo Cabero, secretario de Economía Social de la CTA.T Jujuy quien además lo resumió con claridad: “El pan bendito que el Estado no da, el pueblo lo multiplica”.

Luego mencionó el referente, “somos los tejedores del nuevo tejido social que repara lo que el Estado neoliberal destroza. Frente a su plan de hambre que cierra comedores, desmantela Unidades Productivas Populares y persigue a los que luchan, nosotros respondemos organizando territorio; con cooperativas que generan trabajo genuino, con sindicatos que defienden derechos y con movimientos que transforman la bronca en esperanza. No nos regalan nada; cada conquista se gana con lucha, con organización y con las manos callosas de nuestro pueblo trabajador”.

Indicando además, “cada pan repartido grita que más del 60% de los argentinos no llega a fin de mes, mientras las políticas de ajuste destruyen empleos en un 63,7% según la encuesta de Zuban Córdoba de julio de 2025”.

Remarcando luego, “la narcocriminalidad avanza y el Estado es cómplice. Primero desarma las redes comunitarias, después abandona los territorios, y finalmente el narco ocupa ese vacío. No es casualidad, es negligencia planificada”.

Agregando también, “somos la Economía Popular en Resistencia. Como las tejedoras jujeñas, hilamos redes de supervivencia: ferias, huertas comunitarias y merenderos autogestionados”.

Dijo finalmente, “San Cayetano nos interpela. Seguiremos horneando dignidad en cada comedor, en cada unidad productiva y en cada uno de los territorios. Porque donde el Estado falta, el pueblo no solo teje redes, ¡amasa futuro!”