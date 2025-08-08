Las 24 Horas de Jujuy – Feria del Libro 2025: “Abuelos Cuentacuentos” brillaron con su innovadora propuesta

Diario digital!

URGENTE

Feria del Libro 2025: “Abuelos Cuentacuentos” brillaron con su innovadora propuesta

8 / agosto / 2025 Cultura

En el marco de una nueva edición de la Feria del Libro, el taller de Abuelos Cuentacuentos de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó una emotiva y colorida performance en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA).

La propuesta, que combinó narración y actuación, estuvo dirigida especialmente a los más pequeños, con el objetivo de incentivar la lectura y fortalecer los vínculos intergeneracionales.

La directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, destacó, “fuimos invitados por la Secretaría de Cultura de la provincia como todos los años, y venimos a la Feria del Libro con el taller de los Abuelos Cuentacuentos. En esta oportunidad, los abuelos hicieron una interpretación de ‘El Hada de los Juguetes’, con la idea de incentivar a los niños a que sigan leyendo, que cuenten cuentos. Es una actividad intergeneracional, coordinada por la señora Virginia González, que venimos trabajando constantemente, no solamente en la Feria del Libro, sino que además llevamos a distintas instituciones como los Centros de Desarrollo Infantil y las escuelas, siempre transmitiendo el mensaje del buen trato a las personas mayores”.

Por su parte, la tallerista Virginia González resaltó el entusiasmo del grupo, “estamos felices porque pertenecemos a la municipalidad, somos el Taller Los Cuentacuentos, y salimos a varias escuelas haciendo cuentos infantiles, a veces también para los actos. Todos los martes y viernes nos juntamos, no solo para preparar cuentos, sino también para charlar, socializar y divertirnos. Es una forma de contención y de disfrutar de cómo los chicos reciben las historias”.

Además, González explicó que cada puesta en escena es fruto de un trabajo en equipo, “entre todos vamos definiendo los personajes, ellos mismos buscan su vestuario, a veces nos pintamos dependiendo de la actuación. También participamos en actos infantiles, siempre buscando la manera de sorprender y emocionar a los niños con lo que hacemos”.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los...

Ago 08, 2025 0

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM), convocó a un paro provincial con movilización para ayer jueves 7 de agosto. La medida de fuerza busca expresar el descontento de los...
Leer más
Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Sindicatos de la Salud denunciaron el vaciamiento de la Salud Pública provincial

Sindicatos de la Salud denunciaron el vaciamiento...

Ago 07, 2025 0

Salud

Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos del ISJ

Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos...

Ago 07, 2025 0

Bajo la premisa de recepcionar y brindar soluciones a los reclamos por cobro de aranceles diferenciados y otras incidencias, desde el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) mediante el área de...
Leer más
El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad...

Ago 07, 2025 0

Sin filas: En junio, se otorgaron más de 30 mil turnos no presenciales para servicios de Salud en la provincia

Sin filas: En junio, se otorgaron más de 30 mil...

Ago 07, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario