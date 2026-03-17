Javier Milei: «Argentina es socia de Israel en el combate al terrorismo»

El Presidente encabezó el homenaje por el aniversario del ataque terrorista. Reafirmó su alianza con Israel, condenó el terrorismo y advirtió sobre el avance del antisemitismo.

El presidente Javier Milei participó este martes del acto en homenaje a las víctimas del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, al cumplirse un nuevo aniversario del ataque terrorista. Durante la ceremonia, el mandatario ratificó el alineamiento del país con Israel y aseguró que “frente al terrorismo no puede haber tregua”.

El evento se realizó con un formato reducido debido a las condiciones climáticas y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros funcionarios.

En su discurso, Milei recordó a las víctimas del atentado y calificó el hecho como “un ataque cobarde del enemigo iraní que dejó un saldo de 29 muertos”, al tiempo que sostuvo que el terrorismo no solo buscó destruir un edificio, sino también “atentar contra los cimientos morales de nuestra sociedad”.

El Presidente remarcó que Argentina mantiene una posición firme en defensa de Israel y señaló que ambos países comparten valores vinculados con la libertad, la democracia y la lucha contra el terrorismo. “La Argentina es socia de Israel en los valores de la libertad y en el combate al terrorismo”, afirmó.

En ese contexto, el mandatario también advirtió sobre el crecimiento del antisemitismo en el mundo y pidió mantener una postura activa para enfrentarlo. “Debemos estar más atentos que nunca, no podemos bajar la guardia”, expresó durante el acto.

Además, destacó que el Estado argentino reforzó en los últimos meses los mecanismos para prevenir el terrorismo y su financiamiento, mediante registros públicos y medidas de control sobre personas y organizaciones vinculadas con ese tipo de actividades.

En otro tramo de su mensaje, Milei confirmó que Argentina asumirá la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y destacó la importancia de la comunidad judía en el país, a la que definió como una de las más grandes fuera de Israel.

Sobre el final, el jefe de Estado volvió a marcar diferencias con gestiones anteriores y subrayó que su gobierno mantiene una alianza estratégica con Israel y con Estados Unidos, en el actual escenario internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente.