Gran operativo de recupero de lotes fiscales en La Quiaca

Ordenamiento Territorial de la Provincia intervino numerosos lotes cuyos adjudicatarios no cumplieron sus obligaciones y/o incurrieron en otras faltas.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) de Jujuy llevó adelante un importante operativo de recupero de lotes fiscales en La Quiaca, tras verificar numerosos que no están habitados y, otros, con documentación irregular.

Lotes fiscales adjudicados, lotes que deben cumplir con la ley

El procedimiento se enmarcó en la política que impulsa la SECOTyH para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones por parte de quienes fueron adjudicatarios de lotes fiscales, promoviendo el uso adecuado de la tierra fiscal.

Eduardo Cazón, secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat manifestó que, tras diversas investigaciones y en un trabajo articulado con el municipio, se intensificaron los trabajos de verificación de habitabilidad en el Nuevo Loteo La Quiaca, sector conocido como Loteo Raúl Alfonsín. “Detectamos lotes sin habitar, incumpliendo el arraigo y el destino de vivienda familiar, como también la existencia de constancias de ocupación precaria que no fueron emitidas por la Secretaría, cuyo contenido y firma estaban adulterados”, informó.

Como resultado de estos controles, la Dirección de Regularización Dominial de la SECOTyH decidió el correspondiente operativo de recuperación de los lotes fiscales que se encuentran sin habitar o que han sido adquiridos de forma fraudulenta.

Recupero de lotes en La Quiaca y en toda la provincia

Cazón explicó que los lotes fueron adjudicados en el marco del Sistema de Transparencia para la adjudicación de lotes fiscales por medio de un sorteo público al que las familias accedieron cumpliendo todos los requisitos. “El proyecto del loteo generado por la Secretaría, representó un trabajo de una envergadura única”, recordó, y señaló que, en pos de que tengan el destino que les había sido previsto, “además de garantizar los servicios necesarios para que las familias puedan realizar el arraigo, hemos otorgado plazos perentorios para el cumplimiento de las obligaciones por parte de las familias adjudicatarias” enfatizó el secretario.

“Lamentablemente, hoy nos encontramos con situaciones totalmente ilegítimas, con más de 30 lotes, algunos vendidos por personas inescrupulosas y otros sin habitar”, informó el funcionario. “No vamos a permitir estás irregularidades y seguiremos con la política de recupero en toda la provincia, por lo que también llevamos adelante la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación, aguardando los procesos administrativos correspondientes”, sostuvo, detallando también el área ha realizado similares procedimientos en el barrio Alto Comedero de la capital y que los operativos continuarán en toda la provincia.

La SECOTyH, a través de su Dirección de Regularización Dominial y la Coordinación de Recupero, trabaja intensamente en el control y recupero de lotes fiscales cuyos adjudicatarios no cumplen con lo establecido por la Ley de Tierras Fiscales. Durante 2025, realizó 15 denuncias penales, muchas de las cuales prosperaron por esa vía, mientras que otras continúan por la vía civil en articulación con Fiscalía de Estado para lograr el recupero de lotes fiscales.