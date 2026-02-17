Japón bajo cero: Una ola de frío histórica deja decenas de muertos y cientos de heridos

La nieve no da tregua desde hace casi tres semanas en el norte del país asiático. Al menos 46 personas murieron y 558 resultaron heridas por el temporal.

Una de las olas de frío más severas de las últimas décadas golpea con fuerza a Japón, donde casi tres semanas consecutivas de intensas nevadas provocaron un saldo trágico de al menos 46 muertos y 558 heridos, en medio de temperaturas extremas y acumulaciones históricas de nieve.

El fenómeno climático afecta principalmente a la región norte del archipiélago, con impactos críticos en Niigata, Fukui, Tottori, Yamagata, Aomori y especialmente en Hokkaido, donde las autoridades reportaron los mayores niveles de acumulación y situaciones de emergencia.

Las víctimas fatales se produjeron en su mayoría por accidentes vinculados a la remoción de nieve en techos, derrumbes estructurales y siniestros viales en rutas congeladas. En paralelo, cientos de personas debieron ser asistidas por hipotermia, caídas y lesiones provocadas por el hielo.

Las imágenes de ciudades cubiertas por metros de nieve y vehículos completamente sepultados reflejan la magnitud del temporal, que paralizó el transporte, afectó el suministro eléctrico en algunas localidades y obligó a evacuar zonas de riesgo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Autoridades locales mantienen alertas meteorológicas activas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, mientras equipos de rescate trabajan contrarreloj para despejar caminos y asistir a comunidades aisladas.

El invierno japonés, conocido por su crudeza en el norte, volvió a mostrar su cara más extrema, dejando un saldo humano doloroso y una infraestructura puesta al límite.

#AgenciaNA