El Gobierno eliminará el artículo sobre licencias por enfermedad

La decisión se tomó tras el rechazo de bloques aliados y el pedido del PRO. El punto había generado fuerte controversia por modificar el pago durante ausencias por accidentes o enfermedades no laborales.

En medio de crecientes tensiones políticas, el Gobierno resolvió eliminar el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, el apartado que introducía cambios en el régimen de licencias por enfermedad. La medida llegó luego de que distintos bloques aliados anticiparan que no acompañarían ese punto y tras un pronunciamiento explícito del presidente del bloque del PRO, Cristián Ritondo, quien reclamó su exclusión del texto.

La resistencia se había hecho pública horas antes, cuando el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió que los diputados referenciados en los mandatarios peronistas dialoguistas no votarían el artículo cuestionado. “Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44”, señaló el mandatario salteño en su cuenta de X, en referencia a un grupo de 15 legisladores clave para el oficialismo.

Sáenz sostuvo que, si la redacción obedecía a un error, “lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo”, y remarcó que la modificación prevista abría un escenario de incertidumbre para los trabajadores. “Nadie elige accidentarse o enfermarse”, enfatizó, al cuestionar el impacto potencial de la norma.

La presión política y el cambio de estrategia

En paralelo, Ritondo se expresó en la misma línea y pidió dar de baja el artículo. “La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es eliminando el artículo 44”, publicó el jefe de la bancada del PRO, reforzando la postura de un sector que consideraba inviable sostener la redacción aprobada en el Senado.

Minutos después de esos pronunciamientos, se conoció que la Casa Rosada cedió a la presión y retiró el apartado del dictamen que será tratado en la Cámara de Diputados. Con esta modificación, el proyecto deberá regresar al Senado para su revisión, en un movimiento que altera el cronograma legislativo previsto por el oficialismo.

La Cámara baja prevé avanzar con el dictamen de comisión esta semana y llevar la iniciativa al recinto en la sesión siguiente, aunque el debate ya quedó atravesado por las negociaciones abiertas tras la eliminación del punto más conflictivo.

Qué establecía el artículo eliminado

El artículo 44 modificaba el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y redefinía la remuneración durante ausencias por accidentes o enfermedades inculpables —aquellas no derivadas de la actividad laboral—. El texto indicaba que el trabajador percibiría el 50% de su salario durante el período de inactividad.

Asimismo, contemplaba una excepción: si el impedimento no era producto de una conducta voluntaria y consciente del trabajador respecto del riesgo asumido, la remuneración ascendería al 75%. También aclaraba que eventuales recaídas no serían consideradas enfermedades distintas.

La redacción había desatado cuestionamientos desde diversos sectores políticos y sindicales, además de generar dudas entre legisladores aliados que, según trascendió, sospechaban que el cambio fue incorporado sobre el cierre del debate en el Senado.

Debate abierto y desconfianzas

Durante el fin de semana, Patricia Bullrich había anticipado que se buscaba preservar el pago del 100% en casos de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. No obstante, la discusión sobre cómo instrumentar esas excepciones sin forzar un nuevo trámite parlamentario quedó rápidamente superada por la decisión de eliminar el artículo completo.

En el oficialismo, inicialmente se había planteado la posibilidad de atenuar el alcance del punto mediante la reglamentación posterior del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esa alternativa fue descartada por sectores de la oposición dialoguista.

En el PRO, la propuesta fue interpretada como un “cheque en blanco”, mientras que en otras bancadas la eventual corrección por vía reglamentaria fue calificada como “inviable” desde el punto de vista jurídico. La desconfianza política y técnica terminó inclinando la balanza.

Así, el Gobierno optó por desactivar el foco de conflicto en Diputados, aunque al costo de reabrir la discusión en el Senado. La reforma laboral, una de las apuestas centrales del oficialismo, continúa ahora su recorrido legislativo bajo un clima de negociación permanente.

(Cadena3)