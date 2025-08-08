Israel, más muerte en Ciudad de Gaza y Hamás acusa de “sacrificar a los rehenes”

El Gabinete de Seguridad de Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, así como ampliar las zonas del asedio, y Hamás le contesta que está “sacrificando” a los rehenes.

El gabinete de Seguridad de Benjamin Netanyahu ha aprobado el controvertido plan del premier judío para tomar el control total de la ciudad de Gaza, así como ampliar las zonas de influencia en el enclave, lo que está siendo criticado por Hamás, que acusa a Israel de “sacrificar” a los rehenes para ampliar su ofensiva en el enclave, mientras una parte del propio gobierno israelí se indigna por el riesgo que esto implica para la vida de los veinte cautivos.

La noticia ha generado la condena internacional por parte de la Unión Europea (UE), cuya presidente Ursula don der Leyen ha instado a Netanyahu a “reconsiderarlo”. Dinamarca, Lituania, Australia, Jordania, Países Bajos, Arabia Saudita y Turquía, entre otros, se han manifestado en contra, mientras que Alemania ha decidido suspender la exportación de armas a Israel en represalia.

En tanto, Hamás, el cual controla el enclave desde 2007, acusa abiertamente a Netanyahu de “sacrificar” los secuestrados en medio de su sed de expandir el asedio militar en el enclave palestino.

“La decisión de ocupar Gaza confirma que el criminal Netanyahu y su Gobierno nazi no se preocupan por el destino de sus prisioneros y saben que ampliar la agresión significa sacrificarlos, lo que revela una mentalidad de desprecio por la vida de los prisioneros para lograr ilusiones políticas fallidas (…) No les importa el destino de sus rehenes”, ha declarado Hamás a través de un comunicado difundido este viernes 8 de agosto.

De qué trata el plan israelí de ocupación total en la Ciudad de Gaza

El Gabinete de Guerra del primer ministro Benjamin Netanyahu ha aprobado tomar el control total de la Ciudad de Gaza, pese a las advertencias de los altos mandos militares, ex jefes de Inteligencia y de la oposición que expresaron la falta de garantías para que los rehenes de Hamás no sean ejecutados.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel se prepararán para tomar el control de la ciudad de Gaza mientras brindan ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”, ha anunciado este viernes el gabinete en un comunicado temprano por la mañana.

El gabinete también dictaminó que tomará el control de la seguridad en Gaza y que establecerá una administración civil alternativa a Hamás y a la Autoridad Palestina. No obstante, Mahmud Abbas, la autoridad palestina que está enemistado con la milicia terrorista, adversaria a Al Fatah, es reconocido internacionalmente por la ONU como un líder legítimo para administrar.

Esto allana el camino para que Israel tome el control del enclave palestino por segunda vez desde la guerra de 1967, así como todos los territorios entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, lo que no estaba contemplado con la creación de Israel en 1947 cuando la ONU le garantizó un territorio pequeño luego de los males del Holocausto.

En tanto, organizaciones de derechos humanos, inclusive las dos ONGs israelíes (B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel), han asegurado que el actual gobierno israelí está llevando a cabo un “genocidio” contra la población palestina al bloquear la ayuda humanitaria, la asistencia médica, así como abrir fuego a convoys con alimentos o realizar detenciones y torturas a personal médico y periodistas, quienes están sufriendo el mismo calvario que los civiles palestinos.

Sin ir más lejos, la comunidad internacional, tal como Francia y otros 17 países, también hacen un llamamiento mundial para presionar a Israel para que cese con los bombardeos y para que las naciones reconozcan formalmente al Estado palestino.

División interna en Israel por la guerra sin fin en Gaza

Altos oficiales militares israelíes y ex comandantes de alto rango le están advirtiendo que esto pone en peligro a los 20 rehenes que aún siguen con vida bajo las garras de Hamás, así como generaría una marginación mundial de Israel que ya enfrenta una indignación internacional por la hambruna deliberada de los palestinos.

En ese sentido, un general de división retirado de Israel le hizo un llamado al presidente estadounidense Donald Trump para que presione a Netanyahu para que detenga la ofensiva en Gaza.

“Por ahora, lo único que podemos hacer es rezar para que Donald Trump entre en razón y se dé cuenta de que necesita obligar a Benjamín Netanyahu a terminar la guerra, liberar a los rehenes, reconstruir el país y salvarlo del colapso”, escribió Yitzhak Brik en un artículo de opinión publicado en el diario Haaretz.

Aparte de Brik, entre los funcionarios, altos mandos militares y opositores a Netanyahu que se han expresado en contra de la ofensiva a gran escala y de perpetuar esta guerra, se encuentran:

Eyal Zamir – Jefe del Estado Mayor del IDF

–Zamir ha expresado públicamente que una expansión total de la ofensiva podría perjudicar la seguridad de los rehenes israelíes aún cautivos en Gaza, advirtiendo que podría conducir a su muerte

–Se informa además que reconsideraría su permanencia si se le exigiera acatar órdenes y no participa de las decisiones

–Se espera que presente a la coalición un plan alternativo, basado en operaciones quirúrgicas en lugar de ocupación total

Yoav Gallant – Ministro de Defensa

–Ha sido crítico con la falta de estrategia postguerra y planteó que Netanyahu debería comprometerse con una gobernanza que incluya a representantes palestinos, en lugar de una ocupación militar

–En un encuentro del gabinete apoya operaciones más limitadas en lugar de una toma completa del territorio.

570 exaltos mandos de seguridad (Commanders for Israel’s Security – CIS)

Una amplia coalición de ex generales, ex jefes de Mossad, Shin Bet y diplomáticos firmó una carta pública instando al fin de la guerra, argumentando que los objetivos militares ya están cumplidos y que la liberación de rehenes solo es posible mediante un acuerdo

Ehud Barak, Tamir Pardo y otros ex jefes de inteligencia/militares

Han declarado que Israel está al borde de una derrota estratégica si continúa el camino de la ofensiva total. Han pedido negociar un alto el fuego y priorizar la liberación de los rehenes

Líderes de la oposición política: Yair Golan y Avigdor Lieberman

Golan pidió a Zamir que no dimita ante presiones, y describió el plan como una vía hacia una “guerra sin fin”

Lieberman lo calificó como la única voz racional en el gobierno, acusando a Netanyahu de prolongar el conflicto por motivaciones políticas y no por preocupación real por los cautivos o soldados

En cuanto al jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir planea dimitir si el gabinete de Seguridad decide materializar la propuesta de Netanyahu de una nueva ofensiva a gran escala en Gaza, más aún cuando en el enclave las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya controlan el 70 % de su territorio y cuando con esto se pone en riesgo la vida de los rehenes.

En medio de estas tensiones internas, Netanyahu suspendió este martes la reunión del gabinete, aunque sí se encontró con Zamir, con quien conversó durante más de 3 horas. “Presentó las opciones para continuar con la campaña en Gaza”, dijo la oficina de Netanyahu, pese a que algunas fuentes aseguran que fue todo lo contrario.

Mientras tanto, principales agencias de noticias del mundo, la ONU, 27 países (incluso Francia, Reino Unido, Italia), y organismos de derechos humanos israelíes, claman por un alto al fuego en Gaza y denuncian ante el mundo el “trato inhumano” de la población civil gazatí, de los periodistas y del personal humanitario, que está bajo fuego en el enclave, sin poder salir por el cierre de los cruces fronterizos, bebiendo agua con barro y con sus estómagos crujiendo de hambre.

Tal es así que Reuters, AFP y BBC denuncian que sus reporteros y camarógrafos están en riesgo de vida en Gaza por la desnutrición, en medio de la ofensiva israelí que incluye el bloqueo humanitario, los bombardeos y el cierre de pasos fronterizos: “Desde hace muchos meses, estos periodistas independientes han sido los ojos y los oídos del mundo sobre el terreno en Gaza…Ahora hacen frente a las mismas duras circunstancias que aquellos a los que cubren”.

“Desde la fundación de AFP en agosto de 1944, hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros en nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir de hambre a un miembro de nuestro personal”, advirtió la Sociedad de Periodistas de AFP (SDJ por sus siglas en francés).

(Urgente24)