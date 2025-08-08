“Compartiendo en Movimiento”, una nueva propuesta deportiva

8 / agosto / 2025 Deportes
Copete: Es organizada por el equipo de profesionales del espacio Nuevo Rumbo y dirigida a los profesionales de Ciencias Económicas de Jujuy.
Cuerpo En la ocasión, Laura Ubeid integrante de Nuevo Rumbo junto con un equipo de profesionales invitaron a los colegas de la especialidad y familiares, a participar del gran evento deportivo, que se llevará a cabo este domingo a partir de las 9:00 hs en el predio de la Unju, ubicado en avenida Bolivia 1239.
En la jornada deportiva habrá fútbol femenino y masculino, también ajedrez, paddle y diferentes juegos recreativos.
“Esta, es una manera de compartir en familia”, sostuvo Ubeid y agregó “también habrá un agasajo por el día de la infancia”.
“Lo esperamos, están invitados a esta gran jornada”, culminó.
