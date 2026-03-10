Israel intensifica los bombardeos contra Hezbollah en el Líbano y ataca suburbios del sur de Beirut

Las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva aérea y terrestre contra infraestructura del grupo chiita respaldado por Irán.

El Ejército de Israel intensificó en las últimas horas sus ataques contra posiciones de la milicia chiita Hezbollah en el Líbano, en el marco de la creciente escalada del conflicto que involucra también a Irán y Estados Unidos en Medio Oriente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que realizaron bombardeos contra infraestructura militar y posiciones estratégicas del grupo armado, incluyendo su sede central en la zona de Dahiye, en los suburbios del sur de Beirut, considerada un bastión clave de Hezbollah.

Antes de los ataques, el Ejército israelí había pedido a los residentes de la zona que evacuaran sus hogares, en una orden de desplazamiento que afecta a barrios densamente poblados como Haret Hreik, Chiyah, Hadaz y el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne, además de las zonas de Ghobeiry y Laylaki, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según informaron las autoridades israelíes, la operación también incluyó incursiones terrestres en el sur del Líbano, destinadas a destruir instalaciones utilizadas por combatientes de Hezbollah, el movimiento armado respaldado por Irán que decidió sumarse al conflicto regional.

Los bombardeos no se limitaron a la capital libanesa. También se registraron ataques en el sur y el este del país, en una campaña militar que, según distintos reportes, ya dejó cerca de 500 muertos y más de 1.300 heridos, además de provocar el desplazamiento de alrededor de 600.000 personas.

(NA)