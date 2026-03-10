A falta de confirmación, en Portugal ya se preparan para recibir la Finalissima entre Argentina y España

En el país luso se hacen eco de los trascendidos que posicionan al Argentina vs. España en el Estadio Da Luz.

Este martes 10 de marzo continuarán las comunicaciones entre miembros de UEFA, Conmebol y Qatar para llegar a un acuerdo en la rescisión del contrato que vincula al país asiático con la Finalissima, el partido que tienen que jugar la Selección Argentina y España por ser, respectivamente, los vigentes campeones de la Copa América y de la Eurocopa.

Como ya se sabe, la fecha pautada para que se concrete el enfrentamiento es el próximo viernes 27 de marzo. Y la sede elegida fue el Estadio Icónico de Lusail (de hecho lo sigue siendo oficialmente hasta que los entes implicados confirmen lo contrario), pero por el estado de emergencia que se mantiene en todo Medio Oriente por el conflicto bélico está claro que es inviable llevar a cabo este plan, por más que la situación gire 180 grados.

Ante este escenario, UEFA y Conmebol evalúan trasladar la Finalissima a Europa para que se desarrolle en el día pactado. Y en ese sentido, asoman dos opciones principales para reemplazar al recinto qatarí: uno es el Estadio Da Luz de Lisboa y el otro es el Olímpico de Roma.

Al respecto, en Portugal ya se preparan para ser la solución del cruce entre los combinados de Lionel Scaloni y Luis De La Fuente. ”Portugal está de nuevo en el mapa para un gran evento futbolístico. El Estádio da Luz se perfila como el principal candidato para albergar el partido entre España y Argentina, tras haber complacido a las autoridades de la UEFA y la CONMEBOL. Además, es una opción favorable considerando su proximidad a España y la gran cantidad de jugadores argentinos en el fútbol europeo, lo que evitaría vuelos de larga distancia”, resalta el periódico ‘El Observador de Portugal’.

Asimismo, aclara: ”El Estadio Olímpico de Roma, sede de la Roma y de la Lazio, también se está considerando, pero Lisboa está por delante de la capital italiana. Sin embargo, hay un factor importante a considerar: el Estádio da Luz (y todas las demás opciones) solo se considerará si las autoridades cataríes aceptan la rescisión del contrato, que es el mayor obstáculo en este momento.

Por su parte, el portal ‘Noticias ao Minuto’ rememoró los otros grandes acontecimientos que recibió la cancha del Benfica: ”Si se materializa el escenario de Lisboa, el Estádio da Luz volverá a albergar una final internacional de fútbol. Empezando por la Eurocopa 2004 , que contó con varios partidos, incluida la gran final , e incluso la final de la Champions League en 2014 , cuando Cristiano Ronaldo y el Real Madrid vencieron al Atlético de Madrid en un partido épico, así como en 2020, en plena pandemia, cuando albergó, junto al Estádio de Alvalade, una improvisada ‘final-8’ en Lisboa. Por este motivo, es probable que la elección sea bien recibida por todos los involucrados, ya que es un escenario icónico del fútbol europeo en varias competiciones”.

UEFA y Conmebol intentan trasladar también los amistosos de Argentina y España

Las negociaciones no solo se centran en la Finalissima, sino también en los partidos amistosos que Argentina y España tienen pautados para la fecha FIFA de marzo. La Roja acordó un encuentro con Egipto para el martes 30, mientras que la Albiceleste hizo lo propio con Qatar para el miércoles 31. En principio, la idea es que estos compromisos se trasladen a la misma sede en la que se disputará la Finalissima.

(Bolavip Argentina)