ISJ y PAMI coordinan agenda estratégica para optimizar la atención a los afiliados

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Las autoridades de las instituciones concretaron un encuentro con el objetivo de eficientizar el acceso a servicios en el campo de la salud y avanzar hacia una gestión más eficaz de los recursos públicos.

Agenda de trabajo entre el ISJ y PAMI

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, mantuvo un encuentro con autoridades de PAMI Jujuy, bajo la premisa de eficientizar el acceso a servicios en el campo de la salud y avanzar hacia una gestión más eficaz de los recursos públicos.

La reunión tuvo resultados positivos, ya que se reafirmaron bases administrativas para el fortalecimiento de las auditorías y el control sobre los prestadores comunes, así como la coordinación para asegurar una cobertura de salud integral a aquellos beneficiarios que cuentan con la doble afiliación.

Asimismo, se pautaron líneas de acción destinadas a la modernización de los sistemas, mediante la digitalización de la documentación respaldatoria y la correcta asignación de beneficiarios entre ambas instituciones.

En este marco, Arias destacó que «este trabajo conjunto persigue una visión de cooperación y mejora continua», convencidos de que esta agenda «se traduce de manera directa en mayor transparencia, eficiencia y respuestas concretas para la gente».

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