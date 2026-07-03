ISJ y PAMI coordinan agenda estratégica para optimizar la atención a los afiliados

Las autoridades de las instituciones concretaron un encuentro con el objetivo de eficientizar el acceso a servicios en el campo de la salud y avanzar hacia una gestión más eficaz de los recursos públicos.

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, mantuvo un encuentro con autoridades de PAMI Jujuy, bajo la premisa de eficientizar el acceso a servicios en el campo de la salud y avanzar hacia una gestión más eficaz de los recursos públicos.

La reunión tuvo resultados positivos, ya que se reafirmaron bases administrativas para el fortalecimiento de las auditorías y el control sobre los prestadores comunes, así como la coordinación para asegurar una cobertura de salud integral a aquellos beneficiarios que cuentan con la doble afiliación.

Asimismo, se pautaron líneas de acción destinadas a la modernización de los sistemas, mediante la digitalización de la documentación respaldatoria y la correcta asignación de beneficiarios entre ambas instituciones.

En este marco, Arias destacó que «este trabajo conjunto persigue una visión de cooperación y mejora continua», convencidos de que esta agenda «se traduce de manera directa en mayor transparencia, eficiencia y respuestas concretas para la gente».