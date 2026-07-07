Irán promete tomar medidas «decisivas» para salvaguardar su seguridad tras ataque de EE.UU.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabad emitió una «seria advertencia» sobre las consecuencias del incumplimiento del acuerdo por parte de EE.UU.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabad, afirmó que su país tomará medidas «decisivas» para salvaguardar la seguridad. Sus declaraciones tienen lugar luego de que EE.UU. realizara ataques sobre el territorio de la República Islámica, pese al memorando de entendimiento, y tras la decisión del Departamento del Tesoro de EE.UU. de levantar la suspensión temporal del embargo a las ventas de petróleo iraní.

En un comunicado, el funcionario denunció que Washington había violado en las últimas tres semanas los artículos 1 y 2 del acuerdo, sobre el respeto a la soberanía de Irán y el cese inmediato de las operaciones militares en todos los frentes. Gharibabad citó las acciones de Israel en el Líbano y «las declaraciones amenazantes contra Irán».

«Irán, al tiempo que emite una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del acuerdo por parte de Estados Unidos, tomará medidas decisivas para salvaguardar sus intereses y seguridad nacionales», concluye el comunicado.

Por otra parte, el viceministro afirmó que la decisión tomada por el Departamento del Tesoro constituye «una muestra más de mala fe, inestabilidad y falta de fiabilidad» por parte de la Administración estadounidense.

Nueva escalada en Ormuz

La tensión en torno al estrecho de Ormuz continúa pese al memorando de entendimiento y las negociaciones en marcha. Este martes las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron una serie de «contundentes» bombardeos contra Irán con el objetivo de «imponerle» a la República Islámica «altos costos» por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz.

Irán habría disparado en la noche de este lunes al menos dos misiles contra buques comerciales que navegaban por la zona. Ambas embarcaciones habrían sufrido daños importantes, aunque no se reportaron heridos. El incidente se produjo después de que expirara un acuerdo de una semana entre EE.UU. e Irán para detener los ataques en el estrecho.

En paralelo, en las últimas semanas se registraron ataques contra buques comerciales y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares.

Gharibabadi, afirmó la semana pasada que la seguridad del golfo Pérsico no debe basarse en el liderazgo del CENTCOM y sostuvo que «el estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán». (RT)