Irán ordena evacuar puertos y advierte ataques inminentes tras ataque a Isfahán

Además se conoció un conteo preliminar de víctimas tras el ataque a la ciudad industrial.

Irán instó a los residentes de los EAU a abandonar los puertos y los sitios vinculados a Estados Unidos, y los medios iraníes advierten sobre ataques en cuestión de horas.

Se interceptaron misiles sobre Doha durante la noche, y se ordenó a los residentes de Msheireb y Education City que buscaran refugio. Así lo confirmó la cadena árabe Al Jazeera en su cuenta oficial de la red social X.

Además, según supo la Agencia Noticias Argentinas, un ataque de Estados Unidos e Israel contra la ciudad industrial de Isfahán, en el centro de Irán, ha causado al menos la muerte de 15 personas y varias más heridas, según medios iraníes.

Mujer musulmana atropellada en Londres

Las cámaras de seguridad muestran el momento en que un coche atropella a una mujer musulmana a plena luz del día en el sureste de Londres antes de que el conductor se marche a toda prisa.

La mujer sobrevivió y la investigación continúa, pero aún no se detuvo a ningún sospechoso y se desconoce la intencionalidad del incidente.