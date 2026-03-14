El DFI detuvo a “el cuervo” jefe de la barrabrava del Club Tristán Suarez, acusado de intento de homicidio

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) capturó en la zona sur del Conurbano bonaerense a un sujeto apodado “el cuervo”, jefe de la barrabrava del Club Tristán Suárez y acusado de intento de homicidio a un integrante de una facción rival.

El hecho que se le imputa ocurrió a fines de septiembre del año pasado en el cruce de la avenida Argentina y Canale, localidad bonaerense de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, cuando la víctima volvía de su trabajo y fue interceptada por un vehículo con cuatro ocupantes.

En esa circunstancia, se bajaron los cuatro sujetos del rodado y empezaron a agredir físicamente al hombre, mediante golpes de puños, patadas y un bate de baseball, hasta que quedó completamente inconsciente.

Luego del ataque, los familiares del agredido lo trasladaron a un hospital de la zona, donde recibió atención médica y pudo salvar su vida. Una vez que se encontró en condiciones de prestar declaración, el hombre radicó la correspondiente denuncia, en la cual manifestó que identificó a dos de sus agresores: “el cuervo”, líder del mencionado Club del ascenso y otro individuo. Asimismo, durante su testimonio declaró pertenecer a otra parte de la barra, enfrentada con la actual.

Ante ello, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 Descentralizada de Ezeiza a cargo del Dr. Carlos Alberto Hassan ordenó la investigación a la División Homicidios de la PFA. Los federales comenzaron con las tareas de campo y establecieron que “el cuervo” poseía un frondoso prontuario delictivo por vinculaciones a diversos delitos, como homicidio a otro hincha reconocido del mismo Club, homicidio culposo, amenazas y lesiones, entre otros.

A partir de las pesquisas, surgió la pista de que el buscado frecuentaría el domicilio de una mujer, quien sería su actual pareja, ubicado en la localidad de Tristán Suárez, por lo que los detectives montaron vigilancias encubiertas por la zona, donde posteriormente detuvieron al prófugo, en la intersección de las calles Salvador de Maio y Erratchu.

El detenido, argentino de 44 años de edad, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 7 de Ezeiza, a cargo del Dr. Horacio Héctor Hryb.