«Irán» denuncia violaciones de «Estados Unidos» al acuerdo de entendimiento

Las acusaciones incluyen ataques recientes, sanciones petroleras y agresiones israelíes en el Líbano. La tensión en la región se intensifica.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán y principal negociador del país, expresó este miércoles su preocupación al denunciar que Estados Unidos ha cometido serias infracciones al memorando de entendimiento establecido entre ambas naciones.

Ghalibaf enumeró varios motivos que sustentan esta acusación, incluyendo las violaciones de los «ajustes iraníes» en el estrecho de Ormuz, las amenazas de nuevos ataques, el restablecimiento de las sanciones petroleras, los ataques en el sur de Irán y la continua agresión israelí contra el Líbano.

Los recientes ataques estadounidenses resultaron en la muerte de una persona y dejaron dos heridos en la provincia iraní de Khuzestan, según reportes de medios, citando información de Xinhua y la Agencia Noticias Argentinas.

«La era de la intimidación y la extorsión ha terminado. No conduce a ninguna parte», afirmó Ghalibaf en una publicación realizada en la red social X.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos había informado anteriormente que sus fuerzas lanzaron ataques contra Irán después de que tres embarcaciones comerciales fueran impactadas por explosivos en el estrecho de Ormuz.

El ataque a los tanqueros petroleros también llevó a que la Oficina de Control sobre Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense revocara una licencia que permitía la venta de petróleo de origen iraní hasta el 21 de agosto.

China, en un intento por mediar, solicitó a Estados Unidos e Irán que cumplan plenamente con el memorando de entendimiento firmado y resuelvan sus diferencias a través del diálogo y las negociaciones, evitando el uso de la fuerza. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, expresó que «un conflicto renovado no beneficia a ninguna de las partes» y que las acciones militares no pueden resolver problemas fundamentales.