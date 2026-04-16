Irán amenaza con romper el alto al fuego si Estados Unidos bloquea el estrecho de Ormuz

El régimen iraní responde a una posible intervención militar estadounidense y afirma que está listo para escalar el conflicto en Ormuz.

El estrecho de Ormuz volvió a convertirse en el epicentro de la tensión entre Irán y Estados Unidos. Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, lanzó una advertencia contundente este jueves: cualquier intento de bloquear esa vía marítima estratégica rompería el frágil alto al fuego vigente entre Teherán y Washington, y sería considerado un acto provocativo directo.

La información fue difundida por la agencia rusa RIA Novosti. Baghaei no dejó dudas sobre la postura iraní. Las fuerzas armadas del país están preparadas para tomar las medidas necesarias, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Por allí pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier cierre o bloqueo dispararía los precios de la energía y tendría consecuencias globales inmediatas.

La declaración de Baghaei llega en un momento delicado. Las preocupaciones por la estabilidad del alto al fuego negociado entre ambas naciones crecen día a día. El equilibrio en la región es cada vez más frágil.

La posición iraní sobre el acuerdo de paz regional

Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán, también se expresó en redes sociales. Su mensaje fue directo: el Líbano debe ser incluido en cualquier acuerdo de cese al fuego que se negocie en la región, sin excepciones.

Qalibaf valoró públicamente la resistencia de Hezbolá y destacó la unidad del frente político en Líbano. Además, exigió a Estados Unidos cumplir con los términos del acuerdo vigente.

La mención al Líbano no es casual. Teherán mantiene una alianza estratégica con Hezbolá, y considera que cualquier negociación sobre estabilidad regional debe contemplar los intereses de sus aliados.

Irán dejó en claro que no está dispuesto a ceder terreno. Las condiciones planteadas durante las negociaciones se mantienen firmes, pese a las presiones internacionales.

Irán se prepara para un conflicto prolongado

Mohsen Rezaei, alto asesor militar del líder supremo iraní, reveló detalles contundentes en una entrevista con la Agencia de Noticias ISNA. Irán está preparado para una guerra prolongada, incluso ante la amenaza estadounidense de bloqueo marítimo.

Rezaei enfatizó que el país no cederá en sus condiciones durante las negociaciones. La posición militar iraní es clara: defenderán sus derechos sobre el estrecho de Ormuz sin importar las consecuencias, y no permitirán que Washington actúe como «policía» de esa vía estratégica.

El asesor criticó duramente las pretensiones estadounidenses sobre el control del estrecho. Para Teherán, se trata de una cuestión de soberanía nacional.

Las capacidades militares iraníes en la zona son considerables. El país cuenta con misiles costeros, drones de ataque y fuerzas navales especializadas. La amenaza de bloqueo no es solo retórica.

La escalada de declaraciones entre ambas naciones preocupa a la comunidad internacional. Cualquier incidente en el estrecho de Ormuz podría desencadenar un conflicto de consecuencias impredecibles para toda la región.