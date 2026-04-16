El ISJ rechaza el corte arbitrario de servicios por parte de la Cámara de Empresas de Salud

La obra social provincial trabaja fuertemente con todo el sistema de salud para dar respuesta a las necesidades de sus afiliados.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) expresa su rotundo repudio al injustificado corte de servicios comunicado por la Cámara Jujeña de Empresas de Salud.

En este marco, la obra social aclaró que oportunamente se había acordado el pago de diciembre y enero (meses vencidos), febrero (todavía no vencido) en su totalidad con cheques diferidos.

Los cheques fueron confeccionados y algunos prestadores los retiraron en conformidad para tramitar su efectivización. En cambio, la Cámara resolvió no retirarlos, en rechazo a débitos correspondientes al mes de octubre y que debían ser aplicados a dichos cheques, procediendo a retirar los físicos a cobrar en la fecha. Cabe destacar, que esos débitos fueron oportunamente conversados y debidamente certificados por rigurosas auditorías compartidas

De cara a esta arbitraria situación, el ISJ trabaja fuertemente con todo el sistema de salud para dar respuesta desde el viernes a las necesidades de sus afiliados. Hay sanatorios que ya se comprometieron a brindar prestaciones y a estos se sumará todo el sistema de salud pública, garantizando de esta manera servicios de salud de calidad.