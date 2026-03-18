IOSFA: Denuncian penalmente a Luis Petri por «malversación» de fondos públicos y «abandono de persona»

La presentó la ex libertaria y diputada nacional Lourdes Arrieta basada en las revelaciones de Ámbito y en la falta de prestaciones y medicamentos para la obra social de las Fuerzas Armadas. Apuntó contra el actual senador por LLA.

La controvertida gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa parece no terminar nunca de traerle malas noticias al actual senador nacional. A lo largo de varios artículos, Ámbito reveló el incremento exponencial en apenas un año y medio de la deuda de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, y la deficiente prestación a sus afiliados, que en numerosas oportunidades marcharon a las diferentes sedes en busca de obtener respuestas concretas por la falta de entrega, por caso, de remedios oncológicos. Antes de su disolución, IOSFA era la tercera obra social en importancia de la Argentina, después de PAMI y IOMA.

Ahora, Petri fue denunciado penalmente por la diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), quien lo acusa de “administración fraudulenta”, “malversación de caudales públicos”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “abandono de persona”.

Arrieta hace hincapié en que “diversos informes públicos, testimonios sindicales y denuncias periodísticas han puesto de manifiesto que el sistema pasó, en un corto período de tiempo, de contar con reservas financieras relevantes a encontrarse en una situación de endeudamiento y crisis estructural, con consecuencias directas en la atención médica de sus afiliados”.

Una auditoria letal

Ámbito publicó en exclusiva el documento 9/2025, en el que, como parte de una auditoría la propia obra social expone lo que Petri negó en sucesivas ocasiones: el crecimiento de la deuda de IOSFA fue exponencial tanto en forma nominal como ajustada por inflación. Pasó de 44 a 210 mil millones de pesos en poco más de un año y medio, bajo la particularidad de que esa auditoría no tuvo en cuenta el préstamo de 40 mil millones de pesos que con intereses se irá a 88 mil millones de pesos.

En el documento al que accedió Ámbito, se subraya: “Como se observa, el ritmo de crecimiento de la deuda se desaceleró notablemente en el período diciembre 2024 – marzo 2025, con un aumento real del 6%. Esta mejora se debe al impacto de los fondos recibidos del préstamo del IAF. Sin embargo, este efecto fue temporal ya que en el periodo marzo – junio 2025, la deuda sufrió un aumento real del 41%, lo que demuestra que el déficit estructural no ha mejorado, lo que resulta consistente con lo detallado en el Informe de Auditoría Nº 08/25 de Ejecución Presupuestaria del primer semestre de 2025”.

Qué dice la denuncia

Ahora bien, en la presentación judicial, Arieta afirma que la crisis financiera en la que desembocó IOSFA durante la gestión de Petri causó continuos “cortes de prestaciones médicas, interrupciones en tratamientos, suspensión de servicios por parte de prestadores y atrasos en reintegros, afectando directamente la cobertura sanitaria de miles de afiliados en todo el país”.

Fundamentalmente, a tono con lo que describieron sucesivamente los artículos de Ámbito, producto de los testimonios de miles de afiliados, Arrieta apuntó a la falta de provisión de medicamentos esenciales, incluyendo medicamentos oncológicos e insulina, tratamientos que resultan indispensables para pacientes con patologías graves o crónicas.

Finalmente, la denuncia, que cuenta con el patrocinio legal de Yamil Castro Bianchi, reclama que se investigue el endeudamiento tomado por IOSFA con el IAF, que, con intereses incluidos, representa más del 30 por ciento de la deuda actual.

En diálogo con Ámbito, Arrieta señaló que cuando los investigadores solicitaron documentación, “habrían existido dificultades para acceder a documentación clave, lo que genera sospechas sobre el manejo de la información”.

(ambito.com)