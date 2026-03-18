Denuncian a Julián Santillán por el maletín con la granada en la Tupaj Katari

Una situación de extrema gravedad sacudió los galpones de la Tupaj Katari, donde María Toconas, encargada del comedor “Los Angelitos”, denunció haber sido privada de su libertad junto a otras mujeres por Julián Santillán, hijo del ex dirigente gremial «Perro» Santillán.

Según el desgarrador relato y videos difundidos en redes sociales, el acusado las habría encerrado bajo amenazas de muerte, dejando un maletín azul con una granada de guerra activa en su interior para intimidarlas.

​Tras el alerta, la División Explosivos de Bomberos confirmó que el artefacto era una granada de uso militar real y con plena capacidad de detonación, desatando un operativo cerrojo a pocos metros de las oficinas del Ministerio Público de la Acusación.

La fiscalía, ante la peligrosidad del hecho, ordenó el registro inmediato de los sectores controlados por la organización de Santillán, donde se constató no solo la privación ilegítima de la libertad de las víctimas, sino también un escenario de violencia y desmantelamiento del comedor comunitario.

​Los allanamientos arrojaron resultados alarmantes.

La Policía secuestró un arsenal compuesto por armas de fuego, tumberas cargadas, munición de guerra, armas blancas y plantines de marihuana, evidenciando el poder de fuego oculto en los galpones.

El procedimiento culminó con un hombre aprehendido vinculado a la organización de Santillán y puesto a disposición de la Justicia, mientras la comunidad jujeña manifiesta su repudio ante el uso de explosivos militares para resolver conflictos territoriales en pleno casco céntrico.