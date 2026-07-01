Invitan a vivir una nueva edición del “Muni Fan Fest” en el multiespacio El Alto

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a toda la comunidad a vivir una nueva edición del Muni Fan Fest, una propuesta pensada para compartir en familia la pasión por el fútbol y alentar a la Selección Argentina.

La cita será este viernes 3 de julio, desde las 18 horas, en el multiespacio El Alto, donde se proyectará en pantalla gigante el encuentro entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Campeonato Mundial de Fútbol.

La iniciativa, con entrada libre y gratuita, busca reunir a vecinos de todas las edades en un ambiente festivo para acompañar al seleccionado nacional en una nueva instancia del certamen.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, expresó, “una nueva edición de Muni Fan Fest, en este caso, por el partido de Argentina con Cabo Verde, replicando lo que hicimos en el partido que se jugó el día lunes, en el que Argentina tuvo su presentación, y ahora vamos a estar nuevamente con pantalla gigante en el multiespacio de Alto Comedero”.

Asimismo, explicó que el espacio abrirá sus puertas una hora antes del inicio del encuentro para que las familias puedan instalarse con comodidad, “en este caso, el partido es a las 19, pero nosotros vamos a estar abriendo a las 18 horas para que la familia de Alto Comedero, los niños, los padres y los jóvenes puedan acercarse a alentar a Argentina en el Mundial, en los 16avos del campeonato mundial justamente, en pantalla gigante y en vivo por Canal 7”.

Finalmente, Muro invitó a los asistentes a sumarse con todo el color y el entusiasmo característico de la hinchada argentina, “por supuesto, con entrada libre y gratuita. Sugerimos que vayan con banderas, que vayan con la camiseta; si quieren llevar sus mates, reposeras para agregar a las 200 sillas que incluimos, que la verdad tuvieron una participación muy buena en el primer Fan Fest que hicimos, y esperamos que el día nos acompañe también con el clima”.