Investigan la muerte de una joven en su domicilio de San Pedro

La denuncia llegó a la Comisaría Seccional 48 del barrio Patricios el pasado sábado 28 de febrero siendo las horas 10:55 el personal del SAME, informando un deceso de de esta persona.

La muerte se habría producido al haberse colgado con un cable en el domicilio sito calle Alberdi antes de llegar a una emisora FM en el barrio Las Maderas, y que ellos ya se encontraban en el lugar.

Por esta razón inmediatamente ello se trasladan al lugar de los hechos personal policial en un móvil y al arribar a horas 11 al lugar, observa que los familiares se encontraban en llantos e indican hacia una habitación de la vivienda.

Luego, tras ingresar a la habitación se encuentra a una joven tendida en el suelo sin vida con un notable surco de lado a lado en el cuello, junto a la misma se encontraba la madre de la fallecida en shock, quien estaba aferrada al cuerpo por lo que buscan a estabilizar emocionalmente a la señora.

Seguidamente identifican a la persona fallecida. Inmediatamente se solicita la presencia del personal de Criminalística, Bombero y Sanidad.

Posteriormente se hace presente personal de criminalística y personal de bombero. También un profesional médico quien toma conocimiento el mismo en persona. Además se dispone que se inicien actuaciones sumarias de prevención y que el cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial a la espera del médico de Policía para el examen cadavérico y posterior consulta.

Tras dialogar con los familiares los mismos refieren que la occisa se habría colgado con un cable de la reja de la ventana de su habitación y que habría sido encontrada unos minutos antes de solicitar la presencia del SAME. Así mismo desconocen los motivos de su desicion, ya que el día anterior la misma se encontraba normal y que habrían compartido con ellos en los corsos.

Aunque familiares de la víctima en redes sociales denunciaron que habría existido una situación previa de violencia psicológica y señalaron a una ex pareja como presunto instigador. Según indicaron, la joven habría recibido mensajes que la colocaron en una situación de vulnerabilidad.

Ante esta denuncia, el fiscal interviniente del Ministerio Público de la Acusación ordenó el secuestro y peritaje del teléfono celular de la víctima, con el objetivo de analizar mensajes, audios y otros elementos digitales que permitan confirmar o descartar la acusación. El estudio técnico estará a cargo del área de informática del organismo judicial.