El IVUJ recibió 19 ofertas para construir viviendas en Capital y El Carmen

El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy recepcionó ofertas y realizó la apertura de sobres correspondientes a las licitaciones públicas 1 y 2 de este año.

El IVUJ llevó adelante dos actos de recepción de ofertas y apertura de sobres correspondientes a las licitaciones públicas 1 y 2 del 2026, mediante las cuales se construirán los primeros 20 departamentos para el gremio APL Jujuy y 45 departamentos para demanda libre en la ciudad de El Carmen. Se presentaron 19 ofertas de empresas en total.

Estuvieron presentes durante los actos apertura de sobres, el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el directorio del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), integrado por su presidente, José Luis Paiquez; los vocales técnico y social, Sergio Soria y Marcelo García, respectivamente; por la Asociación de Personal Legislativo (APL Jujuy), la secretaria general, Alicia Mamaní; el intendente de la ciudad de El Carmen, Víctor González; y representantes de las Empresas oferentes.

El proceso de apertura de sobres de las licitaciones 1 y 2 estuvo supervisado por las escribanas Carla Ellemberg y Valeria Singh de Escribanía de Gobierno, respectivamente, personal de Fiscalía de Estado y representantes de los equipos de Diseño, Coordinación Jurídica y Planeamiento del IVUJ.

Oferentes de la jornada licitatoria

Las jornadas realizadas corresponden a 2 licitaciones de viviendas e infraestructura que lleva adelante el IVUJ: la Licitación Pública N°1 fue para la ejecución de 20 Departamentos de la Asociación del Personal Legislativo (APL) Jujuy -de un total de 128 unidades habitacionales que están previstas- y que se ubicarán en un terreno en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, con un monto oficial de: $2.729.774.025,01.

En cambio, la Licitación Pública N°2 corresponde a la ejecución de la obra “45 Departamentos e Infraestructura Complejo El Carmen”, y serán para demanda libre en El Carmen, con un presupuesto oficial de $6.981.099.398,94.

Para la Licitación 1, 20 departamentos APL Jujuy, se presentaron las empresas: Forbice Construcciones SRL; El Trébol SRL; City Constructora SRL; Cultivar SRL; Villanueva e Hijos SA; INVLAC Constructora; NGA Construcciones SRL; COPECSA SRL; OMEGA; y Savio Construcciones.

La segunda licitación del día fue para la ejecución de 45 Departamentos e Infraestructura Complejo El Carmen, y se presentaron las empresas: Forbice Construcciones; El Trébol Constructora; INVLAC Constructora; COPECSA SRL; Grupo ERG; JUMI SRL; City Constructora SRL; Vapeu SRL; y Villanueva e Hijos SA.