Investigan el femicidio en Alto Comedero donde ya hay un detenido

Se lleva adelante una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de una mujer de 47 años ocurrida durante la noche del martes en el barrio Aéro Club de Alto Comedero, en la Capital jujeña.

En el marco de las actuaciones, un hombre mayor de edad, cuñado de la víctima, fue detenido y permanece alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

Las primeras actuaciones fueron llevadas adelante por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy, encabezada por el agente fiscal Andrés La Villa.

Posteriormente, la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Juan Sorbello, quien dispuso una serie de medidas investigativas tendientes a determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

El hecho se registró en un inmueble ubicado sobre calle Teniente Vázquez, donde la mujer convivía junto a su pareja, su hijo, el ahora detenido y otros integrantes del grupo familiar.

Tras ser alertados, personal policial y de emergencias arribaron al domicilio y constataron el fallecimiento de la mujer. La víctima presentaba heridas producidas con un arma blanca.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que efectuó el relevamiento pericial y el levantamiento de evidencias que serán incorporadas al legajo investigativo. Asimismo, efectivos de la División Homicidios continúan realizando distintas diligencias en procura de reunir mayores elementos de prueba.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público de la Acusación, donde mañana se realizará la correspondiente autopsia, cuyos resultados serán incorporados a la investigación.

La Fiscalía continúa llevando adelante diversas medidas investigativas, entre ellas la recepción de testimonios y la producción de otras pruebas orientadas al esclarecimiento del hecho.