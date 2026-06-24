El municipio de San Pedro entregó nueva indumentaria al personal de la Terminal de Ómnibus

Este miércoles por la mañana, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy realizó la entrega de indumentaria de trabajo para el personal que cumple tareas en la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

En esta oportunidad, el taller textil municipal trabajó en la confección de camisas, pantalones y camperas para todo el personal de la terminal, incluyendo inspectores, administrativos y personal de limpieza. Se entregaron 50 conjuntos de tres prendas cada uno y se encuentran en proceso de elaboración otros 32.

Sobre el particular, el secretario de Gobierno, Gabriel García, destacó la decisión del intendente Julio Bravo de dotar de ropa de trabajo a todo el personal, garantizando mejores condiciones para el desarrollo de sus tareas.

“Este es un espacio por donde todos los días pasan miles de personas, por eso consideramos fundamental que nuestros trabajadores cuenten con las herramientas y las condiciones necesarias para mejorar sus condiciones laborales”, expresó.

En la entrega estuvieron presentes las autoridades de la Terminal de Ómnibus y todo el personal administrativo.

Cabe destacar que el taller municipal cuenta con personal capacitado y maquinaria industrial, donde se elaboran prendas de primer nivel que se adecuan a las necesidades y demandas de las diferentes áreas del municipio. Todo ello se realiza con recursos propios y genuinos de la comuna sampedreña.

Los pedidos de ropa de trabajo son permanentes, en base a un seguimiento pormenorizado que llevan adelante los técnicos en Seguridad e Higiene con los que cuenta el municipio.