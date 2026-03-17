Investigación por la muerte de una joven en Libertador: Se conoció el informe preliminar de autopsia

De acuerdo al parte fue una falla multiorgánica desencadenó su deceso. Se descartó una muerte violenta

El Ministerio Público de la Acusación informa que, en el marco de la investigación por la muerte de Lorena Serrano, de 29 años, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada en el día de hoy, 17 de marzo.

De acuerdo al informe forense, la causa de muerte fue ”Insuficiencia cardiorrespiratoria por falla multiorgánica”. Asimismo, se informó de que no se encontraron signos compatibles con una muerte violenta, ni lesiones externas ni internas que indiquen la intervención de terceros.

Además, se encuentran pendientes los resultados de estudios complementarios, entre ellos los análisis anatomopatológicos y toxicológicos, cuyos informes serán incorporados a la causa.

En el avance de la investigación, se estableció que la joven atravesaba un cuadro de salud previo, habiendo sido asistida el pasado 9 de marzo en el hospital de Calilegua por un cuadro febril acompañado de náuseas y vómitos. Según surge de la historia clínica, no se habrían registrado nuevas consultas médicas posteriores.

La autopsia fue realizada por el médico forense del MPA, con la participación de un perito de parte propuesto por la pareja de la joven fallecida, mientras que la familia no designó perito de control.

En relación a la pareja de la mujer, se informa que no se dispuso su detención ni aprehensión en el marco de la Investigación Penal Preparatoria, destacándose además que colaboró en todo momento con la investigación, incluso haciendo entrega voluntaria de su teléfono celular, el cual se encuentra actualmente en proceso de peritaje.

La investigación se encuentra a cargo del Fiscal, Dr. Ernesto Lian Resúa, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de San Pedro Nº 2, con asiento en Libertador General San Martín.

Vale aclarar que toda muerte de una mujer en circunstancias dudosas es investigada bajo el protocolo de supuesto femicidio, y con el transcurso de la IPP es posible afirmar o descartar esta hipótesis. En el caso puntual de la joven fallecida, el legajo continúa en etapa de determinación de las causales del deceso, restando la incorporación de otros informes técnicos para su total esclarecimiento.