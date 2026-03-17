Encontraron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari

Se conoció que en el día de hoy, se llevó a cabo un procedimiento en un predio ubicado sobre calle Urquiza de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a partir de un hecho registrado en un comedor comunitario que funciona en el lugar.

De acuerdo con las actuaciones, mientras personas desarrollaban tareas en el comedor, un hombre se presentó en el sitio y profirió amenazas, exigiendo que desalojaran el sector. En ese contexto, arrojó un portafolio de color azul. Al revisarlo, encontraron en su interior un artefacto explosivo, por lo que de inmediato dieron aviso a la Policía.

Ante esta situación, efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos en la zona intervinieron de inmediato. En paralelo, se detectó la concentración de un grupo de personas en las inmediaciones, aunque se dispersaron ante la presencia policial.

Se dio inmediata intervención al fiscal interviniente, Dr. Juan Luis Sorbello, quien junto a la ayudante fiscal, Dra. Jimena Colliard Guerrero, personal de Criminalística y áreas especializadas llevó adelante el relevamiento correspondiente. Asimismo, intervino personal especializado en explosivos, que procedió a la remoción controlada del artefacto.

Posteriormente, se confirmó mediante informe técnico que el elemento secuestrado correspondía a una granada de características reales, descartándose que se tratara de una réplica.

En el marco de la investigación, y a partir de datos recabados y testimonios, se dispusieron medidas de registro en un sector del predio que sería utilizado como depósito por el sujeto señalado.

En dicho lugar se procedió al secuestro de numerosas armas de fuego —incluyendo armas de fabricación casera tipo “tumbera”—, algunas de ellas cargadas, además de otros elementos de interés para la causa. También se halló una planta de marihuana.

Como resultado del procedimiento, una persona fue aprehendida y puesta a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades.