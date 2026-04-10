Intervención judicial en el PJ jujeño: Ricardo Villada dice que “asume el desafío de ordenar la interna”

La Justicia Federal designó a Ricardo Villada como interventor del Partido Justicialista – Distrito Jujuy por 180 días. Deberá normalizar el partido, convocar a elecciones internas y garantizar la participación de todos los sectores tras un fallo que anuló sanciones y cuestionó la intervención anterior.

La interna del peronismo en Jujuy sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto político. La Justicia Federal resolvió intervenir el Partido Justicialista local y designó al dirigente salteño Ricardo Villada al frente del proceso de normalización, en una decisión que deja sin efecto la conducción previa y abre una nueva etapa en el espacio.

El fallo judicial no solo anuló las sanciones que pesaban sobre más de 300 afiliados, sino que también cuestionó el funcionamiento de la intervención anterior, al considerar que se vulneraron derechos políticos y se alteraron las reglas internas del partido. En ese contexto, Villada asumió con un mandato claro: reorganizar institucionalmente el PJ jujeño y garantizar elecciones internas transparentes.

Según se desprende de la resolución, el nuevo interventor tendrá un plazo de 180 días para llevar adelante el proceso. Entre sus principales responsabilidades se encuentran la convocatoria a comicios partidarios, la conformación de una junta electoral representativa y la obligación de presentar informes periódicos ante la Justicia sobre el avance de la normalización.

En sus primeras definiciones, el eje central de su gestión apunta a “ordenar el partido” y asegurar que todos los sectores del peronismo puedan participar sin restricciones, en un intento por cerrar una etapa marcada por conflictos, impugnaciones y fracturas internas.

La medida también implica la suspensión del calendario electoral que estaba previsto para este mes, lo que reconfigura los tiempos políticos de cara a la reorganización partidaria.

Análisis político:

La llegada de Ricardo Villada no es un dato menor dentro del tablero político del norte argentino. Su designación, impulsada por la Justicia, marca un punto de inflexión en la disputa interna del peronismo jujeño, fuertemente atravesada en los últimos años por tensiones entre sectores alineados al kirchnerismo y dirigentes provinciales con posicionamientos más autónomos.

El fallo representa, en los hechos, un revés para el esquema anterior vinculado a Cristina Fernández de Kirchner, ya que deja sin efecto decisiones clave como las suspensiones masivas de afiliados y la postergación de la interna. Al mismo tiempo, abre la puerta a una reconfiguración del espacio con mayor amplitud de participación.

En este escenario, el rol de Villada será determinante. No solo deberá garantizar reglas claras y transparencia, sino también administrar un delicado equilibrio entre sectores enfrentados. La posibilidad de ordenar el partido dependerá, en gran medida, de su capacidad para generar confianza en todos los actores y evitar nuevas judicializaciones.

Además, su cercanía política con el gobernador salteño Gustavo Sáenz introduce un elemento adicional en la lectura política: la influencia regional en la reorganización del peronismo jujeño y la eventual construcción de nuevos alineamientos de cara a las elecciones de 2027.

Así, la intervención judicial no solo busca resolver una crisis interna, sino que también podría redefinir el mapa del peronismo en la región. En los próximos meses, el proceso de normalización será clave para determinar si el PJ jujeño logra reconstruir unidad o profundiza sus divisiones en un contexto político cada vez más fragmentado.

Sus declaraciones:

Como hombre de la democracia y convencido de la importancia de los partidos políticos, especialmente aquellos que tienen trayectoria en la vida institucional y en la historia de Argentina, he aceptado el desafío de la intervención judicial del Partido Justicialista distrito Jujuy; cuyo objetivo no será otro, que el de adoptar medidas que conduzcan a la regularización democrática del mismo.

Cuando un partido necesita reordenarse y no lo ha logrado mediante los procedimientos ordinarios, la intervención judicial es el mecanismo que el sistema prevé para los momentos de crisis, y llevarlo a cabo con responsabilidad es un acto de respeto hacia los afiliados.

He mantenido una reunión con el Juez Federal Esteban Hansen, ante quien me comprometí a informar de manera detallada y periódica los avances del proceso. Trabajaré con transparencia institucional, garantizando que todas las líneas y agrupaciones internas tengan plena participación en la normalización.

Actuaré con firmeza, ecuanimidad y plena prescindencia respecto de los intereses en pugna. No vengo a favorecer a ninguna corriente ni a abrir juicios sobre lo ocurrido. Mi única función es garantizar que los afiliados puedan elegir sus autoridades en condiciones de legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades. No se trata de mirar hacia atrás: se trata de construir las condiciones para marchar hacia adelante.

Apelo a las diferentes corrientes partidarias a priorizar la unidad sobre las diferencias. Me comprometo a que todas estén representadas en las decisiones del proceso. Jujuy es una provincia que quiero y en la que tengo afectos, amigos y familia. Eso no me condiciona: me obliga a actuar con mayor rigor.

El objetivo es uno: dejar al PJ jujeño con sus autoridades elegidas, su casa ordenada y en pleno funcionamiento. Los afiliados merecen elegir. Eso, y no otra cosa, es lo que este proceso garantizará.