Georgalos decidió trasladar parte de su producción a China: Cuáles son los motivos

La compañía nacional trasladó parte de su manufactura al extranjero debido a dificultades para importar insumos y adecuarse a la competencia.

Georgalos comenzó a fabricar en China uno de sus caramelos más particulares. La decisión de la empresa cordobesa no responde a una estrategia de deslocalización masiva, sino a una búsqueda tecnológica específica que no pudo resolver en su planta de Río Segundo.

Miguel Zonnaras, presidente de la compañía, confirmó la novedad en una entrevista con La Fábrica Podcast. El único producto que hoy se fabrica fuera del país es el Flynn Paff «Jelly Beans Challenge», mientras que los más de 30 artículos restantes del catálogo siguen producidos en Argentina.

La firma intentó desarrollar internamente este caramelo especial, pero finalmente encontró en China un proveedor que cumplía con los requisitos técnicos necesarios para un producto con características muy particulares.

Katia Gounaridis, gerente de relaciones institucionales de Georgalos, dio detalles sobre el producto. Se trata de jelly beans con sabores tanto agradables como desagradables.

«Eso es algo justamente lúdico», explicó en diálogo con Cadena 3. Entre los sabores más extraños figuran «sabor calamar» y «sabor moco», pensados para el desafío que propone el juego.

Por qué eligieron producir este caramelo en el exterior

Desde la empresa fueron claros sobre los motivos. «Con todo lo que significa mandar a desarrollar un producto, en este caso China, a través de esa idea del departamento de marketing, derivó en traer este producto de allá», detalló Gounaridis.

El Flynn Paff Challenge forma parte de una línea que busca innovar en la experiencia de consumo. La tipología del producto requería una tecnología específica que no estaba disponible en la planta argentina.

Zonnaras planteó una reflexión más amplia sobre la competitividad. Según el empresario, los factores que determinan si un país es competitivo no son únicamente la materia prima o la tecnología, sino otros elementos como la intervención del Estado, la infraestructura y la logística.

La tecnología en la industria alimenticia alcanzó un nivel de homogeneidad global. El diferencial hoy pasa por otros aspectos del proceso productivo y comercial.

Un dato que el presidente de Georgalos remarcó llamó la atención. En ciertos casos, el costo de trasladar mercadería dentro de Argentina puede ser más elevado que importarla desde el exterior.

Esa paradoja logística explica en parte por qué algunas empresas evalúan producir afuera incluso cuando tienen capacidad instalada local.

Qué dice un experto sobre el modelo económico chino

Gustavo Girado, magíster en Relaciones Internacionales y director de la carrera de Postgrado en Estudios en China Contemporánea, analizó el fenómeno del gigante asiático en conversación con Cadena 3.

Para Girado, el caso chino resulta excepcional y difícil de replicar. «Las condiciones bajo las cuales China desarrolló todo esto son absolutamente originales», afirmó.

El experto destacó un dato clave: aproximadamente 40% de todo lo que se vende desde China son productos fabricados por transnacionales radicadas en su territorio. Esa simbiosis entre capital extranjero y desarrollo local forma parte del modelo.

El crecimiento sostenido de la economía china, con tasas promedio de 10% durante 30 años, se fundamenta en políticas implementadas desde finales de la década de 1970. Esas políticas priorizaron el desarrollo del conocimiento interno.

«El hecho de que ellos tengan un proyecto colectivo es algo que tienen totalmente enraizado», señaló Girado, marcando una diferencia fundamental con otras economías que carecen de esa visión de largo plazo.

El análisis incluyó una mención a Argentina. Girado describe al país como una economía que se ha «salido del sistema», destacando las diferencias en planificación y visión política.

El experto concluyó señalando que la posición argentina, al rechazar invitaciones a integrarse en proyectos como los BRICS, refleja un aislamiento. Esa situación debería reconsiderarse para aprovechar mejor las oportunidades económicas globales.

(iprofesional)