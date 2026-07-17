Intento de homicidio en Alto Comedero: Imputaron al acusado y continuará detenido

El Ministerio Público de la Acusación formalizó la imputación contra el sospechoso por el ataque con un machete ocurrido el pasado 10 de julio. La investigación continúa con la recolección de pruebas y declaración testigos.

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal de feria Aldo Lozano, formalizó la imputación contra F. H. B., acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en relación con el violento hecho ocurrido durante la madrugada del 10 de julio en el barrio Alto Comedero, donde un hombre resultó gravemente herido.

Durante la audiencia, la Fiscalía atribuyó al imputado el delito de homicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 79 y 42 del Código Penal, y solicitó un plazo de tres meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

Asimismo, se hizo lugar al pedido de prisión preventiva por 30 días, mientras avanzan las medidas investigativas impulsadas por el Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, la víctima permanece internada en estado grave en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria.

En esta etapa de la investigación se realizan diversas diligencias, entre ellas el análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, la citación de testigos, la elaboración de informes técnicos y psicológicos, y otras medidas tendientes a reconstruir la mecánica del hecho y fortalecer la evidencia incorporada a la causa.

El acusado fue detenido el mismo 10 de julio, horas después del ataque, tras un operativo llevado adelante por el personal policial que intervino en la investigación. La causa continúa bajo la dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas.