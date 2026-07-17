Hasta el 24 de julio continúan abiertas las postulaciones para los Premios San Salvador 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recuerda a la comunidad que continúa abierta la convocatoria para postular candidatos a los Premios San Salvador 2026, una distinción destinada a reconocer a personas e instituciones que, con su compromiso, trayectoria y vocación de servicio, realizan valiosos aportes al desarrollo y bienestar de la ciudad. Las presentaciones podrán efectuarse hasta el próximo 24 de julio.

Las postulaciones pueden realizarse por correo electrónico a sansalvadorpremios@gmail.com o de manera presencial en la Dirección de Relaciones Públicas y Ceremonial, ubicada en avenida El Éxodo 215, primer piso, de lunes a viernes, en los horarios de 8 a 13 y de 16 a 19. Además, las bases y condiciones de la convocatoria se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Municipalidad, en el apartado “Premios San Salvador”.

Desde la Dirección de Relaciones Públicas y Ceremonial recordaron que podrán ser postuladas personas residentes o no en la ciudad, siempre que sean oriundas de la provincia de Jujuy. Las propuestas podrán ser presentadas por instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, centros vecinales y demás entidades intermedias.

En esta edición, las distinciones contemplan las siguientes categorías: Labor Vecinal o Ciudadana, Labor Humanitaria, Labor Cultural, Labor Deportiva, Instituciones Intermedias, Labor Empresarial, Labor Profesional, Labor Científica e Investigación, Labor Educativa y Labor Periodística.

A través de esta convocatoria, la Municipalidad invita a vecinos, instituciones y organizaciones a reconocer a quienes, con su trabajo cotidiano, generan un impacto positivo en la comunidad y contribuyen al crecimiento de San Salvador de Jujuy, postulando a aquellos hombres, mujeres e instituciones que merecen ser distinguidos por su compromiso con la sociedad.