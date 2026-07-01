Integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil de Perico recorrieron la Legislatura provincial

Integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil de Ciudad Perico visitaron la Legislatura de Jujuy, donde fueron recibidos en el recinto de sesiones por los diputados provinciales Yael Navarro y Patricia Ríos. La actividad permitió a los estudiantes conocer de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo, el proceso de elaboración de las leyes y los mecanismos de participación con los que cuentan los jóvenes para hacer llegar sus propuestas e inquietudes.

Durante el encuentro, los legisladores explicaron cómo se desarrolla el trabajo parlamentario, desde la presentación de un proyecto hasta su tratamiento en las comisiones y el recinto, y respondieron las consultas formuladas por los estudiantes sobre distintos temas de interés para la juventud.

El diputado Yael Navarro destacó que el principal objetivo de la visita fue acercar a los jóvenes al funcionamiento de la Legislatura y mostrarles de qué manera pueden involucrarse en la construcción de las políticas públicas. Explicó que los estudiantes conocieron proyectos relacionados con los jóvenes y los adolescentes, y las herramientas que tienen a disposición para expresar sus opiniones y realizar aportes durante el proceso legislativo.

Entre los temas abordados también se analizó el proyecto de Ley de Juventudes, actualmente en tratamiento legislativo. Al respecto, Navarro señaló que los estudiantes manifestaron interés en conocer la iniciativa y consideró importante que puedan participar del debate, ya sea mediante la plataforma digital o asistiendo a las reuniones de comisión donde continuará su tratamiento. Es un grupo social al cual la ley afectaría directamente, expresó, al remarcar la importancia de incorporar la mirada de los propios jóvenes en la elaboración de la norma.

Asimismo, el legislador sostuvo que es necesario fortalecer la participación de los jóvenes en los espacios institucionales y dejar de considerarlos únicamente como protagonistas del futuro. Los jóvenes no son el futuro, sino el presente, afirmó, al señalar que hoy participan activamente en la vida social, educativa, cultural, deportiva y económica de la provincia, por lo que sus opiniones deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en las decisiones que los involucran.

Por su parte, el coordinador del Concejo Deliberante Estudiantil de Ciudad Perico, Aníbal Mansilla, explicó que la visita fue organizada para que los estudiantes ampliaran el conocimiento adquirido en el Concejo Deliberante de Perico y pudieran comprender el funcionamiento del Poder Legislativo provincial.

Indicó que muchos de los proyectos que impulsan los estudiantes están vinculados con la realidad de los jóvenes, por lo que consideró valioso que pudieran dialogar directamente con los diputados y conocer los canales institucionales disponibles para hacer llegar sus propuestas. Además, precisó que en Ciudad Perico existen once establecimientos educativos secundarios y que siete de ellos integran actualmente el Concejo Deliberante Estudiantil, un ámbito en el que confluyen distintas experiencias y necesidades que luego se transforman en proyectos trabajados de manera conjunta.

Finalmente, la presidenta del Concejo Deliberante Estudiantil de Ciudad Perico, Leila Rocío Tejerina, calificó la visita como una experiencia enriquecedora y destacó la posibilidad de conocer por primera vez el recinto de sesiones de la Legislatura.

La estudiante expresó que el encuentro les brindó nuevas herramientas para continuar desarrollando proyectos destinados a su comunidad y valoró la predisposición de los legisladores para responder cada una de las inquietudes planteadas por los integrantes del cuerpo estudiantil. Creo que todos los chicos quedaron fascinados con esta experiencia, concluyó.