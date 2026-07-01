Brindarán una charla gratuita sobre ciberdelitos para prevenir estafas a adultos mayores

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar de una disertación gratuita sobre ciberdelitos, destinada a adultos mayores y público en general, con el objetivo de brindar herramientas para reconocer modalidades de estafas y promover un uso más seguro de las tecnologías y las redes sociales.

La actividad se llevará a cabo el jueves 2 de julio, de 9 a 11 horas, en el CPV Combate, ubicado en barrio Alto Comedero (calle Ana María Narriondo, entre Castellanos y C. Juan Luis), y estará a cargo de la Agencia de Delitos Complejos.

Durante la jornada se abordarán temáticas vinculadas a las principales modalidades de estafas virtuales, la importancia de generar conciencia sobre el uso responsable de las redes sociales y las herramientas digitales, además de estrategias para afrontar emocionalmente situaciones de fraude y engaños.

Desde la Dirección de Adultos Mayores destacaron que la propuesta busca fortalecer la prevención y el acceso a la información, brindando a los participantes conocimientos prácticos para identificar intentos de estafa y actuar de manera segura frente a posibles delitos informáticos.

La capacitación es libre y gratuita, y forma parte de las acciones que impulsa el municipio para promover el bienestar, la inclusión y el acompañamiento de las personas mayores, fomentando un entorno digital más seguro para toda la comunidad.