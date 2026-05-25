Inscriben para la octava edición del San Pedro Corre 2026

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, continúa con el periodo de inscripciones para los atletas interesados en ser de la partida de la octava edición de la prueba pedestre San Pedro Corre.

La misma se desarrollará el 7 de junio en la zona del Bulevar de Agua sobre avenida 25 de Mayo. La organización estará a cargo del municipio local a través de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la secretaria de Desarrollo Humano y está destinada a todas las categorías tanto damas como caballeros.

Habrá distancia de 5 kilómetros participativa y 10 kilómetros competitiva, se pueden inscribir ingresando a la página web de Sportmetric con un costo de 12 mil pesos, mientras que para los más pequeños, niñas, niños, como así también para personas con discapacidad y los adultos mayores es gratuito.

Cabe recordar que la prueba se encuentra dentro de las actividades programadas por las Fiestas Patronales en honor a San Pedro Apóstol que se celebra cada 28 de junio, pero durante todo el mes se realizan diversas propuestas.

Se espera contar con más de 300 atletas de distintos puntos de Jujuy y la vecina provincia de Salta, ya que se pueden registrar a través de la web con un código QR para hacer mucho más fácil su llegada y que nadie se quede afuera de la competencia que reúne muchas familias.

Nuevo circuito Habrá una modificación en el punto de con contracción, por lo tanto también del circuito en las pruebas de 5 kilómetros participativa y los 10 kilómetros competitivos.

Ahora todo se va a concentrar en avenida 25 de Mayo y desde allí surcarán los corredores a sus respectivos puntos. Mismo lugar para que los atletas puedan acreditarse, al tiempo que los más pequeños tendrán un circuito por la zona