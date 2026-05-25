Ezequiel Atauche: “Los jóvenes tienen la fuerza para cambiar la historia de Jujuy”

El senador nacional y presidente del partido La Libertad Avanza Jujuy, Ezequiel Atauche, acompañó a jóvenes de distintos puntos de la provincia en el Congreso Provincial de la Juventud, realizado días atrás en San Salvador de Jujuy. “Guiados por el rumbo que marca el presidente Javier Milei, nuestra juventud ya está lista para dar vuelta la página de la historia”, remarcó el legislador.

Durante el encuentro, Atauche agradeció a los presentes por su participación y por brindarle la oportunidad de escuchar sus inquietudes y propuestas. “El compromiso hoy es trabajar por nuestra provincia para devolverle la grandeza a Jujuy”, sostuvo.

El objetivo del Congreso fue generar un espacio de participación y debate para que los jóvenes jujeños puedan organizarse, intercambiar ideas y continuar fortaleciendo las ideas de la libertad en cada rincón de la provincia.

“Tenemos una juventud con mucha fuerza, empuje y, sobre todo, ganas de que las cosas sean distintas para ellos y para todos los argentinos. Por eso vienen acompañando las ideas de Javier Milei”, aseguró Atauche, al tiempo que remarcó: “Para que la Argentina y Jujuy sigan el camino de la prosperidad que propone nuestro presidente, la mejor forma es organizándonos”.

Asimismo, el senador destacó el rol fundamental que tienen los jóvenes en el proceso de transformación política y social que atraviesa el país. “Los jóvenes son protagonistas de este cambio cultural que vive la Argentina. Son quienes impulsan nuevas ideas, cuestionan viejas estructuras y defienden con convicción los valores de la libertad, el mérito y el esfuerzo”, expresó.

Finalmente, Atauche señaló que este tipo de encuentros permiten fortalecer el trabajo territorial y consolidar nuevos liderazgos en toda la provincia. “Cada vez son más los jóvenes que se involucran, participan y quieren construir una provincia con más oportunidades y futuro. Ese compromiso y esa energía son claves para seguir transformando Jujuy y la Argentina”, concluyó.