Inició el ofrecimiento de cargos provisionales y reemplazantes para los niveles Inicial y Primario

El Ministerio de Educación inició este miércoles 18 de febrero el procedimiento de ofrecimiento de cargos provisionales y reemplazantes de Niveles Inicial y Primario, con la participación de docentes de toda la provincia, en el marco de la Instancia General organizada por la Junta Provincial de Calificación Docente.

La Sala Inicial realizó el evento en el Complejo Ministerial, donde se entregaron cargos de Maestro/a de Jardín. El acto de apertura contó con la presencia de la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme, quien dio la bienvenida a las docentes y destacó la importancia de estas instancias para garantizar procesos transparentes, agradeciendo el trabajo articulado de la Junta de Calificación, la Dirección de Nivel Inicial, las supervisoras y los equipos del Ministerio de Educación.

Por su parte, la directora de Nivel Inicial, Carolina Lui Saravia, brindó recomendaciones a las docentes para una correcta elección de cargos, teniendo en cuenta las características de cada zona y la organización del inicio del ciclo lectivo, y valoró los avances que permiten comenzar el año con mayor previsibilidad. También acompañó la jornada la presidente de la Junta de Calificación Docente, Carolina Sued.

En tanto, los ofrecimientos de Sala Primaria se realizaron en el Hogar Escuela N°1 “Mons. José de la Iglesia”, donde se entregaron cargos de Maestro/a de Grado.

Continúa los ofrecimientos de cargo para los niveles Inicial y Primario

Los ofrecimientos de Nivel Inicial continúan el jueves 19 de febrero en el IES Nº 11, oportunidad en la que se asignarán cargos de Profesor/a de Educación Física y Maestro/a Especial de Educación Musical.

Las entregas de Nivel Primario se extenderán hasta el 24 de febrero, con ofrecimientos de cargos de Maestro/a de Grado, de Educación Especial, Intérprete de Lengua de Señas, Educación Plástica, Inglés, Expresión Corporal, Teatro, Danza, Artesanía, Panadería, Cocina, Carpintería y Técnicas Agropecuarias, conforme el cronograma establecido por la Junta.