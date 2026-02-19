Avanzan las obras publicas en la ciudad de San Pedro de Jujuy

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, continúa avanzando con importantes frentes de obra en distintos sectores de la ciudad, consolidando el compromiso de fortalecer la infraestructura urbana y deportiva.

El director de Pavimentación, José González, informó sobre la reactivación de los trabajos en la nueva rotonda de la Avenida 9 de Julio, una intervención estratégica para optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial en un punto neurálgico de la ciudad.

“Retomamos las tareas de construcción del ordenador vial que había quedado pendiente. En esta etapa iniciamos con el encofrado de la losa del canal de desagüe y en los próximos días estaremos hormigonando para continuar con esta gran obra”, explicó el funcionario.

Asimismo, destacó que el personal municipal se encuentra regresando progresivamente tras el período de licencias, lo que permitirá retomar plenamente la agenda de trabajos. “A partir del 1 de marzo estaremos brindando información detallada sobre el cronograma de obras desde el área”, adelantó.

En paralelo, avanzan las tareas en el predio La Mielera con la construcción de la cancha de hockey de césped sintético, una obra de gran impacto para el desarrollo deportivo local. González recordó que el proyecto contempla la ejecución de tres canchas en total: dos con medidas profesionales y una destinada a entrenamiento, que surgirá de la división de una de las superficies proyectadas.

“El proyecto deportivo para La Mielera es muy ambicioso. Seguimos trabajando a paso firme para que en el futuro sea el mejor complejo del NOA. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero estamos bien encaminados”, señaló.

Actualmente se trabaja en el sistema de desagüe de la primera cancha, lo que permitirá habilitar ese sector para entrenamientos en una próxima etapa. Posteriormente, se continuará con el resto de las canchas y las obras complementarias, que incluyen cercado perimetral, vestuarios, tribunas y mejoras integrales del espacio.

Con planificación y compromiso, el municipio reafirma su decisión de seguir invirtiendo en obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y promueven el crecimiento sostenido de San Pedro de Jujuy.