Inflación en Sudamérica: Casi todos empiezan con cero, pero en Perú se dispara por la crisis del gas

A diferencia de lo que ocurre hace años, Perú tuvo la inflación más alta de la región en marzo por el impacto generado por la rotura del ducto de Camisea.

El panorama inflacionario de marzo en América del Sur tuvo una nota discordante que, a pesar de lo que se esperaba, no obedeció a la suba del precio internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, sino a la rotura de un gasoducto que disparó el valor del combustible en Perú, que por primera vez en más de una década tuvo el mayor índice de precios al consumidor mensual de la región.

Lejos de los índices que, para envidia de muchos, hace varios años que «empiezan con cero» y en algunos casos fueron deflacionarios, Perú cerró el mes pasado con un alza del 2,13% en los precios minoristas, mayor a la inflación interanual que había llegado al 1,99% en febrero.

Si bien el alza del petróleo tuvo un impacto relativo en los índices de los países del subcontinente, para los peruanos el principal factor que incidió en la suba del mes pasado fue la rotura del gasoducto de Camisea, el más alto del planeta, que afectó el abastecimiento de combustible en Lima y localidades aledañas, con el consiguiente incremento en el precio del gas.

En el resto de Sudamérica, salvo el 1% registrado en Chile en todos los casos (si se exceptúan a la Argentina y Venezuela) la inflación de marzo comenzó con cero e incluso tuvo un resultado negativo en Bolivia.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor de marzo el próximo martes 14 de abril y la mayor parte de las consultoras espera una inflación de 3%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) recopilado por el Banco Central.

La inflación del mes

La suba del petróleo tuvo un impacto que, desde la perspectiva argentina, puede no parecer significativa, aunque en los hechos representó una duplicación del promedio de febrero, al pasar del 0,29% al 0,72% o 0,52% (con o sin Perú en el cálculo, respectivamente).

Fuera del caso excepcional del 2,13% en Perú, la inflación del mes en orden decreciente fue del 1% en Chile, 0,88% en Brasil, 0,8% en Paraguay, 0,78% en Colombia, 0,41% en Uruguay y 0,12% en Ecuador.

Luego de varios meses con inflaciones superiores al promedio regional, Bolivia tuvo deflación por segundo mes consecutivo, en este caso del 0,34%.

El acumulado en doce meses

El panorama interanual mostró por primera vez a Paraguay con el mejor desempeño regional, con un alza del 1,9% desde abril de 2025, desplazando al segundo lugar a Ecuador, con un 2,33%.

Chile y Uruguay se metieron en el tercer y cuarto puestos, con 2,8% y 2,94%, respectivamente, y Perú quedó relegado a la quinta posición, con el 3,38%.

El listado se completó con Brasil (4,14%), Colombia (5,56%) y Bolivia, con un 15,05%, casi diez puntos porcentuales menos que el 24,86% al que había llegado en julio del año pasado.

Venezuela continúa sin datos estadísticos oficiales de inflación, desde que el Banco Central discontinuó sus informes en octubre de 2024, pero tampoco se cuentan con estimaciones privadas, luego de que en mayo del año pasado se vedara la difusión de los reportes que habitualmente realizada el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

La única referencia con la que se cuenta es la de economista estadounidense Steve Hanke, quien en redes sociales aseguró que la inflación del país caribeño fue en doce meses del 563,3%.

(baenegocios)