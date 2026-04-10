En Resistencia, Villa San Martín ganó a Jujuy Básquet en el final y la historia se define el domingo

Ante un gran marco de público, Villa San Martín sacó fuerzas de todos lados y pudo cerrar un juego muy difícil, con mucho nerviosismo ante Jujuy Básquet por 74 a 72 para igualar la serie 2-2 y forzar un quinto y decisivo partido.

Por un juego correspondiente al cuarto punto de una de las series de Reclasificación de la Conferencia Norte, Villa San Martín venció a Jujuy Básquet por 74 a 72, dejando la serie igualada en 2-2 y el domingo, a las 21.30 horas en tierras jujeñas, se definirá la historia.

En los locales, el goleador fue Estéfano Simondi con 21 puntos, mientras que Ramiro Stehli se destacó en la visita con 31 unidades.

En el arranque del partido se dio a un Villa San Martín mucho más activo y efectivo para clavar rápidamente un 7-0. Se fue sumando al goleo en ataque Favio Vieta y toda su explosión para continuar dándole tranquilidad al equipo. Jujuy Básquet se acomodó en el juego con Juan Marini y Santiago Ibarra para finalizar el primer cuarto empatados en 21.

En el segundo cuarto, Emir Pérez Barrios y Favio Vieta marcaron el ritmo del local ante un elenco que apostó a Ramiro Stehli y Juan Marini para estar siempre en partido (29-29). Con el buen ingreso de Maximiliano Martín el local tomó una aceptable ventaja a falta de tres minutos (37-30). Pero luego del buen lapso del «Tricolor», la visita descontó diferencias hasta cerrar la primera mitad abajo por un doble, 43 a 41.

En el tercer cuarto las acciones continuaron siendo muy intensas y prácticamente sin diferencias (52-52). Elián Centeno y Emir Pérez Barrios aparecieron para darle una pequeña ventaja al dueño de casa (57-52). Y el cierre del período tuvo a un Villa San Martín mucho más claro y encontrando respuestas en varios de sus hombres para dejar score 63 a 55.

Y en el arranque del último cuarto se vio a un Ramiro Stehli enchufado que achicó la desventaja a cuatro. El nerviosismo por lo que estaba en juego fue en aumento. La visita tomó la ventaja a falta de 03:38 (63-66). Pero en un momento crítico Villa San Martín metió un golazo de gran ejecución colectiva para recuperar la ventaja y así luego sentenciarlo desde la línea, Llegó el final del partido y la victoria fue para Villa San Martín por 74 a 72 gracias a una impecable defensa en la última bola. La historia se define el domingo en tierras jujeñas.