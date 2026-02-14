Infantería y Caballería desbarataron robos y violentas grescas en toda la provincia

Hubo rápida respuesta de los efectivos para intervenir tanto en conflictos familiares con violencia, como también en intentos de robo en la vía pública.

Los distintos casos sucedieron en San Salvador de Jujuy, en San Pedro de Jujuy y otro caso sobre Ruta Nacional 34 altura de Fraile Pintado.

Cerca de las 01:25 horas, el cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4, intervino en una gresca con armas blancas en el barrio Campo Verde, donde un joven de 17 años resultó víctima de agresiones, lográndose la demora de otro de 18 años y el secuestro de una motocicleta Honda 150cc en la que se movilizaba. El agresor quedó alojado en la Seccional 50.

Un «roba-enchufes» fue capturado en el centro de San Pedro de Jujuy, en un hecho insólito a las 04:50 horas, personal de Infantería demoró a un hombre de 49 años en calle Alsina, quien fue sorprendido intentando sustraer tomacorrientes de los domicilios de la zona.

Al verificar sus datos, el sistema arrojó que ya tenía un pedido de comparendo activo por Tentativa de Robo y medidas restrictivas vigentes, por lo que terminó tras las rejas en la Seccional 9na perteneciente a la Unidad Regional 2.

Otro de los hechos fue que personal de Caballería de la Unidad Regional 1se puso en acción y auxilio acudió a un domicilio del barrio Cuyaya por disturbios familiares, donde un hombre de 37 años fue reducido tras causar desmanes en la vivienda de su madre.

En tanto, en la Unidad Regional 4, efectivos que patrullaban la Ruta Nacional 34 a la altura de Fraile Pintado auxiliaron a un hombre en avanzado estado de ebriedad que deambulaba peligrosamente sobre la cinta asfáltica, evitando lo que podría haber sido una tragedia vial.

Finalmente, Infantería demoró a un sujeto de 30 años, oriundo de Ledesma, quien fue denunciado por un vecino mientras merodeaba vehículos estacionados con aparentes fines de robo en calle Gordaliza del barrio9 Cuyaya de esta Capital.

Todos los demorados quedaron a disposición de las seccionales correspondientes para las diligencias de rigor.