En Ciudad Cultural el Carnavalódromo estalló de color con Los Tekis

Una vez más, y consolidando una tradición de más de una década, el Carnavalódromo vivió una jornada a pleno.

Con la emblemática ceremonia de los diablos al ritmo de ‘Soltame Carnaval’, comenzó oficialmente el Carnaval de Los Tekis en San Salvador de Jujuy.

Con la espectacular bajada de los diablos, se dio inicio oficial al esperado Carnaval de Los Tekis en San Salvador de Jujuy. El predio se tiñó de colores y espuma al grito unánime de ¡Feliz Carnaval!

La jornada del sábado fue una verdadera fiesta musical que contó con las presentaciones de Los Maylú, Los Waynas, Jujeñas, Cele Rodríguez y Coroico, cerrando la tarde a puro baile los anfitriones, Los Tekis.

El momento cúlmine llegó con la tradicional ceremonia de la bajada de los diablos, quienes hicieron vibrar al público vestidos con sus vivos trajes al ritmo de “Soltame Carnaval”.