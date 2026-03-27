Incertidumbre y silencio oficial en Teherán ante los rumores sobre la caída del comandante Vahidi

Aunque medios como Global Report Now difundieron el deceso del alto mando iraní, las autoridades de la República Islámica evitaron ratificar la noticia.

Ahmad Vahidi, quién asumido formalmente la conducción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) a principios de marzo, habría muerto tras un ataque de Estados Unidos e Israel.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la información sobre su presunto fallecimiento la difundió el medio Global Report Now.

Aunque, hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte del Gobierno persa ni de las fuerzas militares de la región que ratifique o desmienta de forma definitiva el deceso del alto mando.

Vahidi es acusado por la Justicia argentina de haber sido parte del atentado a la Amia en 1994.