El Pre-Festival de los Siete Colores convirtió a Purmamarca en el epicentro turístico del fin de semana

Más de 7.000 personas llegaron por Purmamarca el domingo 22 de marzo durante el Pre-Festival de los Siete Colores, un evento que superó las expectativas y generó un impacto directo en la economía local.

En este sentido la ocupación hotelera alcanzó entre el 80 y el 85%, con un sostenido movimiento comercial a lo largo de toda la jornada.

Para una localidad de aproximadamente 2.000 habitantes, la convocatoria representó un volumen de actividad significativo. Además de los turistas alojados en la zona, se registró una importante afluencia de visitantes de distintos puntos de la provincia que eligieron el destino para pasar el día y disfrutar de la propuesta cultural gratuita en la Plaza 9 de Julio.

“En un contexto económico difícil, esto es muy valioso para el destino”, señaló el intendente Humberto López, quien destacó, al Pre-Festival como una herramienta concreta de desarrollo local.

“Cuando apostamos a nuestra cultura, el pueblo responde y también lo hacen los turistas”, agregó López.

La jornada reunió nueve propuestas musicales que reflejaron la diversidad sonora de Jujuy, con artistas como Jasy Memby, El Changuito Yuteño, Los Criollos, Cele Rodríguez, Urku Wayna, La 7ma, Darío Cazón, Alexander Cruz y Los Hermanos Arjona.

El festival tuvo, además, un fuerte componente gastronómico. El paseo “Callecita gastronómica”, ubicado en la tradicional calle Florida, ofreció una amplia variedad de platos; desde las típicas tortillas y empanadas hasta opciones de comida rápida con diferentes tipos de sándwiches”.

En ese marco se realizó el Concurso de la Tortilla Rellena, que convocó a participantes de toda la jurisdicción. El jurado estuvo integrado por turistas nacionales y el creador de contenido y tiktoker tilcareño Bauty Pereyra (@elbautyyy), quienes definieron el podio.

El primer puesto para Silvia Ataco, segundo para Gladys Alavar e Inocencio Guanuco en el tercero.

López también destacó el esfuerzo de los vecinos detrás de la propuesta gastronómica. “Acá hay vecinos que se levantan a las cuatro de la mañana para preparar su tortilla con masa casera. Ese esfuerzo merece un escenario, y este festival se lo da. Nosotros no solo queremos turistas: queremos que el turista le deje plata al pueblo, al comerciante, a la familia que vende en la feria”, mencionó.

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El Pre-Festival coronó una semana de intensa actividad en la localidad, que incluyó la apertura de sesiones del municipio, actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y eventos privados como la vendimia en Bodega Bayeh, que también aportaron movimiento al destino.

Para el intendente, los resultados del fin de semana confirman el rumbo: “este tipo de eventos muestra que Purmamarca tiene mucho más para ofrecer que su paisaje. Estamos construyendo una base real para el crecimiento turístico del destino”. Y agregó, “el Festival de los Siete Colores viene con todo, y ya estamos trabajando para que esté a la altura de lo que nuestra comunidad merece”.