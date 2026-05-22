Incendio y muerte bajo el puente Paraguay: Imputaron a un hombre por homicidio criminis causae y tentativa de homicidio

Además al sujeto, se lo acusó por tentativa de robo.

En el marco de la investigación por el incendio ocurrido en el asentamiento bajo el puente Paraguay, el MPA imputó a M.Á.T. por los delitos de “homicidio criminis causae consumado, homicidio criminis causae en grado de tentativa y robo en grado de tentativa, en concurso real”.

La causa es tramitada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 5, a cargo del fiscal Aldo Lozano.

El 20 de mayo continuó la audiencia imputativa ante el juez Gastón Mercau, luego de que la realizada el 7 de mayo fuera suspendida tras el planteo de la defensa, que sostuvo que el imputado no se encontraba en condiciones psíquicas para afrontar el proceso. Posteriormente, una junta médica determinó que comprende la criminalidad de sus actos y que puede continuar el proceso judicial.

En la audiencia, la Fiscalía formalizó la imputación y solicitó la prisión preventiva por 60 días. El juez resolvió hacer lugar parcialmente al pedido y ordenó la prisión preventiva por 45 días.

Además, se dispuso la extracción voluntaria de muestras biológicas al imputado para peritajes de ADN, debido a rastros hallados en la escena y en inmediaciones del domicilio. El imputado aceptó la medida.

El juez también convalidó secuestros realizados el día del hecho, entre ellos dinero hallado en cercanías de la vivienda incendiada, prendas de vestir, borcegos y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a la investigación, en el inmueble residían una mujer de 41 años y un adulto mayor de 75 años. El hecho ocurrió el 26 de abril, cuando ambos fueron atacados dentro de la vivienda. El hombre fue golpeado y retirado inconsciente mientras se desarrollaba el incendio.

Posteriormente, en una de las habitaciones fue hallado el cuerpo calcinado de la mujer. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una compresión en el tórax y no el fuego, además de constatar lesiones y que estaba maniatada.

El adulto mayor sobreviviente continúa en recuperación y será nuevamente entrevistado por la Fiscalía para aportar mayores precisiones sobre lo ocurrido.

La investigación continúa con nuevas medidas probatorias, entre ellas análisis genéticos, relevamiento de cámaras de seguridad y pericias técnicas complementarias.