Julio Bravo resaltó el crecimiento federal de la Copa Jujuy Energía Viva

Una idea que nació en San Pedro y hoy le pertenece a toda la provincia. La Copa Jujuy Energía Viva fue impulsada por el intendente Julio Bravo, comenzó con el fútbol y fue creciendo, por lo que esta temporada se desarrollarán competencias de hockey, rugby, básquet, vóley y hándbol.

“Yo siempre lo dije: el deporte no es un gasto, es la mejor inversión que podemos hacer por nuestros jóvenes. Y lo que arrancó como una idea sampedreña hoy le da vida a clubes, árbitros, periodistas y transportistas en toda la provincia”, destacó el jefe comunal durante la presentación del certamen más federal.

Bravo recalcó que “en esta edición se van a jugar seis disciplinas. El gobernador Carlos Sadir le está dando un apoyo importante al deporte en general, construyendo nuevos polideportivos, refaccionando otros y mejorando la infraestructura de distintos clubes en las cuatro regiones que componen la provincia”.

Y recordó: “Situación muy distinta de lo que pasaba antes de que nos hiciéramos cargo del Gobierno en 2015, cuando el apoyo a los clubes estaba destinado solamente a los más famosos, como Gimnasia, Zapla o Talleres”.

De este modo, se continúa con una línea de trabajo para llegar con el deporte a cada rincón de la provincia. “La decisión que tomaron antes Gerardo Morales y hoy Carlos Sadir es federalizar el deporte en general y darle un apoyo decidido a la práctica del deporte social y de élite, además del turismo deportivo, como la visita de Los Pumas”, señaló.

Asimismo, destacó “el gran esfuerzo que se hace desde el Gobierno provincial y los municipios ante la ausencia del Gobierno nacional en apoyo al deporte en general”.

Por otro lado, remarcó que “desde que llegó a la presidencia Javier Milei, lamentablemente no hay un solo peso que se haya aportado desde Nación en ayuda o auxilio para los clubes de la provincia”.

Apoyo a clubes sampedreños

Paralelamente, desde la Municipalidad de San Pedro de Jujuy se continúa articulando acciones constantes con las instituciones deportivas.

“La próxima semana vamos a estar firmando convenios con las distintas instituciones y clubes que no solo hacen fútbol. Vamos a trabajar articuladamente con el hockey y el rugby. Además, firmaremos convenios para ayuda de infraestructura a los clubes, más allá del aporte económico mensual y la entrega de material deportivo que seguramente realizaremos en julio”, anunció.

Para Julio Bravo, “el deporte no solo es una herramienta importantísima en la prevención de adicciones, sino que también genera relaciones, nos hermana y fortalece vínculos de amistad. Uno conoce otros pueblos, otra gente, y el crecimiento desde el punto de vista sociocultural es fundamental y se genera a través del deporte”, concluyó.