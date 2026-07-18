Incendio descontrolado en el norte salteño: El fuego arrasa cerros y deja animales muertos

Un incendio forestal avanza sin control entre Iruya y Santa Victoria Oeste.

Un feroz incendio forestal avanza sin control en la zona limítrofe entre Iruya y Santa Victoria Oeste, en el norte de Salta. El fuego ya afecta a varias familias y ha provocado la muerte de numerosos animales, según alertaron vecinos a este medio.

La preocupación se encendió cuando un mensaje llegó al celular de Que Pasa Salta dando cuenta de la gravedad de la situación. «Se está quemando el cerro entre Iruya y Santa Victoria Oeste. El fuego está en el límite de ambos departamentos y avanza. Hay muchos animales muriendo. Familias lo están pasando muy mal», relata el texto difundido.

El siniestro se desarrolla en una zona de difícil acceso, lo que complica las tareas de control. Los residentes describen un panorama crítico: las llamas consumen la vegetación y amenazan viviendas rurales. Hasta el momento, no se reportaron heridos entre las personas, pero la situación es desesperante para quienes viven en el lugar.

Un pedido desesperado de ayuda

Además de la descripción del avance del fuego, los vecinos hicieron un llamado a la solidaridad. «Pedimos por favor difundir y compartir. Necesitamos ayuda por los animalitos y por las familias», concluye el mensaje. La comunidad solicita que se visibilice la emergencia para que las autoridades y organizaciones puedan intervenir.

El incendio se suma a una serie de siniestros forestales que afectan a la provincia en los últimos días. Las altas temperaturas y la sequía crean condiciones propicias para la propagación del fuego. Se espera que en las próximas horas se coordine un operativo para contener las llamas y asistir a los damnificados.

(El Monterizo)